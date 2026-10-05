華邦電前十月營收衝破2000億元在望 第3季營收首站上800億元

華邦電（2344）今（5）日結算2026年9月含新唐科技等子公司的合併營收為新臺幣282.49億元，月增加3.44%，創單月歷史新高，年增更達256.67%；累計2026年01至09月合併營收為1804.27億元，較去年同期增加187.39%，預估加計10月營收可望衝破2000億元大關，業績續創新高。

華邦電第3季單季營收首度跨越800億元大關達823.31億元，創單季新高，主因記憶體供需吃緊與AI/車用需求帶動，法人預估後市營運動能持續強勁。

華邦電挾豐碩的獲利能力，持續擴大NOR型快閃記憶體及新型記憶體布局，上月16日宣布，以全現金11.2億美元（約合新台幣354億至357億元）收購德國英飛凌（Infineon）旗下的 NOR Flash與F-RAM事業 100%股權，並將在交易完成後重啟經典記憶體品牌「Spansion」。