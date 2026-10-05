快訊

黃仁勳大玩「男男吻」嘴對嘴！對方身分曝光 太太給了一眼神

12歲童豆腐岬獨泳體力耗盡險遭吞沒 海巡拋繩袋搶命驚險畫面曝

3颱共存！明後天降雨趨緩「低溫下探20度」 這時間氣溫回暖水氣增

聽新聞
0:00 / 0:00

耕興Q3營收14季新高 高階檢測大補

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
耕興董事長黃文亮。圖／耕興提供
耕興董事長黃文亮。圖／耕興提供

高階檢測領導廠商耕興（6146）今（5）日公布9月營收4.17億元，年增10.9％，第3季單季營收12.47億元，寫下14季來新高。公司表示，第4季進入高階旗艦手機換機潮檢測旺季及實體AI終端裝置檢測需求火熱，業績將持續走強，而搭載高通驍龍新晶片的旗艦新機種，更為耕興高階檢測業務大補。

耕興表示，AI筆電、北美企業級商用AP檢測業務熱絡，挹注第三季營收持續走強。第四季旗艦手機換機潮與實體AI檢測熱絡，除原有AI筆電及高階AP網通客戶檢測需求維持高檔外，搭載高通驍龍新晶片AI手機旗艦機種齊發，聚焦5G-A邊緣AI感知協同、手機直連衛星（D2C）與終端直連（D2D）等當紅關鍵技術的射頻及抗干擾檢測、5G-A OTA天線效能、PTCRB／GCF電信法規功能性驗證，以及歐盟CRA（網路韌性法）資安檢測等高門檻、高營收項目同步匯聚，幾乎由耕興全數拿下，公司內部所有營運項目檢測需求同時進案大補，預估將會大幅推升第四季整體營運的總產出時數。

耕興指出，公司長期致力於提供全球大廠終端產品上市前一站式檢測認證的高效極致服務。時序進入pre-6G、NR-NTN R19衛星連網量產版本時代及主打實體AI終端的Wi-Fi 8等前瞻技術規格，隨著未來整合雙網與三網連結的實體AI+衛星連網複合式終端逐步落地，耕興將持續接收來自陸、地、空三網各類AI終端裝置檢測商機，不僅築高全球技術護城河，更將規格升級紅利轉化為強勁獲利動能，推升中長期營運續攀新高峰。

耕興9月合併營收4.17億元，Q3單季營收12.47億元，季增0.40％、年增10.67％，累計今年1至９月合併營收36.81億元，年增9.66％。

營收 筆電 高通

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

安碁資訊營收／9月2.49億元、年增8.6% 資安檢測與攻防演練需求帶動

雍智營收／9月、第3季雙創高 單季首破7億元

伺服器BBU業務續強 AES 9月營收續創新高

矽格營收／9月20.9億連三月創高！第3季首破60億元 明日法說接棒登場

相關新聞

貴人慧眼力挺！大易橙從4人鐵皮屋工廠 搖身成台積電最大二次配伙伴

打入台積電（2330）、美光半導體供應鏈，大易橙科技短短創立5年就登錄興櫃，大股東半導體電力系統老牌公司捨得國際董事長吳達仁2021年慧眼識英雄，力挺曾任漢唐工程部主管的謝中平創業，讓這家最初僅4人的鐵皮工廠搖身一變成台灣規模最大的二次配工程業者。

鴻海營收／9月1.158兆元創新高 台灣史上第一家單月破兆企業

鴻海（2317）5日公布2026年9月營收為1.158兆元，月增25.70%，年增38.42%，創單月新高，也是單月營收首度超過兆元門檻。

Aletheia：PCB 與 CCL 產業受惠於 Google TPU 台光電目標價上看萬元

Aletheia資本釋出報告指出，印刷電路板（PCB）及銅箔基板（CCL）將受惠於Google張量處理器（TPU）的高速成長。在台廠中，Aletheia資本給予台光電（2383）「買進」評等，預估本益比30倍，目標價10,000元，在外資法人圈中僅次於高盛的10,200元。

台虹營收／9月8.4億元、月增4.1% 持續優化生產

FCCL軟性銅箔基板廠商台虹（8039）今日公布2026年9月份合併營業收入為新台幣8.4億元，較上月增加4.11%，較去年同期減少19.01%。

一詮營收／9月、第3季、前3季三創新高 散熱元件出貨翻倍

一詮（2486）5日公告9月營收7.84億元，月增0.96%、年增56.83%；第3季營收23.01億元，季增11.65%、年增48.35%；累計前3季營收59.84億元，年增32.98%，繳出單月、第3季與前3季營收「三創新高」的亮眼成績。

華邦電前十月營收衝破2000億元在望 第3季營收首站上800億元

華邦電（2344）今（5）日結算2026年9月含新唐科技等子公司的合併營收為新臺幣282.49億元，月增加3.44%，創單月歷史新高，年增更達256.67%；累計2026年01至09月合併營收為1804.27億元，較去年同期增加187.39%，預估加計10月營收可望衝破2000億元大關，業績續創新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。