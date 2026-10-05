碩正科技營收／9月6013萬元、年增282.62% 再寫歷史新高

先進封裝膜類材料業者碩正科技（7669）5日公告9月營收6,013萬元，年增282.62%，寫單月歷史新高；第3季累計營收1.58億元，較去年同期0.56億元大增180.2%；前三季累計營收3.32億元，年增78.77%。公司表示，9月營收大幅成長，主因為客戶對離型膜產品需求增加。碩正目前主力產品離型膜，主要應用於先進封裝，持續帶動營收，成為公司主要成長動能。

碩正主要產品包括晶圓級封裝離型膜（Release Film）及研磨保護膠帶（BG tape）。其中，離型膜產品占營收比重逾九成，研磨膠帶則占約8%。碩正離型膜產品導入半導體後段晶圓級封裝、2.5D、3D及CoWoS封裝。碩正也表示，離型膜產品並於去年導入FOPLP 製程、步入量產階段；今年更導入3D先進封裝並量產。

碩正指出，旗下離型膜產品主要應用於先進封裝的Molding（模塑）製程，亦即是在半導體封裝過程中，運用壓力及高溫將環氧樹脂（EMC）注入模具，包覆晶片以提供外殼、支撐與保護，確保運作穩定性。公司表示，離型膜在Molding製程中，可防止EMC黏附模具，確保脫模品質與製程順暢，並維持表面保護與潔淨性。

碩正表示，公司研磨膠帶產品，已導入前10大封裝廠，並穩定量產12年以上，配合主要一線大廠進行開發、驗證及量產規劃，成為推升營運成長重要動能。

研磨膠帶則主要應用於晶背減薄製程，可保護晶圓正面電路免受污染與損壞，提供穩固支撐以確保加工精度，同時透過緩衝吸收應力、降低破片風險，將直接影響晶圓加工品質、良率與生產成本。

新產品布局部分，碩正也持續研發水解膠帶，期望能成為第二成長引擎。公司指出，水解膠帶可代替雷射解膠、UV解膠等暫貼膠，利用水溶性膠材黏著載體（carrier）與晶圓（wafer），製程完成後以純水溶解分離，降低殘膠與清潔問題。其亦可搭配較硬、不易變形的載體；法人表示，隨封裝技術朝「化圓為方」趨勢發展，水解膠帶技術有利未來方形面板載體封裝，提升晶片產出效率並降低成本。