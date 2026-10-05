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藥華藥營收／9月年增一倍再創歷史新高 ET、PV雙引擎正式啟動

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）5日公告9月合併營收26.4億元，較去年同期成長100%，單月營收再創歷史新高。本月未認列美國醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）相關調整金額，仍繳出亮眼成績；累計今年前三季合併營收197.3億元，年增83.5%，逼近200億元大關。

藥華藥表示，罕見血癌新藥Ropeg（P1101）為近30年來首款獲美國FDA核准用於原發性血小板過多症（ET）的新藥，回應患者長期期待的治療需求。隨著ET適應症於美國及日本獲准並開賣，尤其教學醫院患者的用藥需求殷切，為兩地市場注入強勁成長動能，並反映於9月的營收表現。

公司取得美國ET藥證前，行銷團隊已爲各項行銷策略籌備多時，其中包含於8月中旬在芝加哥舉辦ET行銷大會，超過200名北美業務團隊及全球各子公司核心團隊共同參與，會議期間交流氣氛熱烈，行銷團隊充滿鬥志，此會議並邀請全體董事一起參加，董事與會後，均全面肯定團隊提升Ropeg患者覆蓋率的努力，並推崇團隊的專業高度與國際視野媲美國際大型藥廠。

藥華藥於9月18日舉辦「台日美到全球 藥華藥開創世界新局－ET醫學專題演講暨感恩慶祝午宴」，現場高達600名主管機關、民意代表、投資法人、股東等盛大與會，見證公司里程碑。副總統蕭美琴專程出席，肯定台灣自主研發新藥走向國際的重要成果，並期盼整體生技產業都能共同努力，像藥華藥一樣站上國際舞臺、接軌國際，進一步擴大台灣對國際醫療及生技產業的貢獻。

衛福部部長石崇良於午宴中致詞表示，今年5月台灣率先核准Ropeg用於ET，是台灣真正意義上的「全球首發新藥」，不僅是藥華藥的重要里程碑，也是台灣醫藥產業發展的重要突破。

藥華藥前三季累計營收達197億元，較去年同期成長逾八成。營收成長主要來自核心產品Ropeg於真性紅血球增多症（PV）與ET新適應症上市後顯著貢獻營收。公司營運雙引擎格局，逐步成形。

藥華藥表示，全球布局持續擴大。Ropeg ET適應症已獲台灣、日本及美國核准，中國大陸、韓國審查同步進行，亦準備於澳洲啟動PV及ET雙適應症藥證申請。美國市場方面，Ropeg連續四年獲NCCN推薦，為目前唯一同時列為高、低風險PV治療首選的藥物。從PV、ET全線適應症布局，到PMF第三期臨床試驗獲DSMB正面回應並建議持續進行，藥華藥持續拓展MPN治療版圖，朝MPN領導者邁進。

藥華藥 營收

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