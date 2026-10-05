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慧洋9月自結前三季每股8.79元 營運穩健

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

慧洋-KY（2637）於今日公告9月合併營收及獲利，受惠淡季不淡船舶處分及節能船優勢挹注獲利自結前三季每股8.79元。

慧洋9月營收20.12億元，累計前三季營收為157.93億元，分別年增24.53%與33.78%。

並同步公告自結獲利，9月份營業利益8.95億元，營業利益達44%，稅前盈餘達14.82億元，自結每股稅前盈餘為1.99元，為自2022年疫情以來之新高；累計前三季稅前盈餘達65.63億元，自結每股稅前盈餘為8.79元。

今年散裝航運市場受到地緣政治與極端氣候等因素影響，帶動航程拉長及運輸需求增加，呈現淡季不淡局勢，第3季各月份營業利益率均維持四成以上，展現穩健營運韌性。

慧洋指出，隨國際環保法規日益嚴格，市場對高效節能船舶需求持續升溫，節能船具備較佳燃油效率，可取得優於市場的租金水準，公司將積極汰換老舊船舶、提升節能船占比，強化長期營運效率。

截至今年前三季，公司已交付7艘新船投入營運，並完成6艘船舶處分，認列處分利益約30百萬美元，挹注整體獲利表現。

在租約策略上，慧洋採取一定比重的指數連結租金，使營業收入能隨散裝運價上行而同步受惠，同時亦依據市況適時鎖定部分船舶租金，降低運價波動的風險，兼顧獲利成長與營運穩定。

展望後市，9月川習會後，美中雙方就各約300億美元非敏感商品提供較優惠關稅待遇，包含與散裝較為相關之農產品、煤炭等，並延續雙邊貿易協商機制，有助降低部分貿易壁壘與不確定性。慧洋認為，若美中貿易往來逐步回溫，全球大宗商品運輸需求可望獲得支撐，散裝航運市場營運動能亦有機會延續，公司將持續掌握市場變化，靈活調整船隊及租約配置，穩健營運成長。

營收 慧洋

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