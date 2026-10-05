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海悅營收／9月14.81億元、暴增近一倍 第4季代銷收入可期

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

海悅國際（2348）5日公告2026年九月合併營收14.81億元，月增3.93％、年增96.3％，累計前九月合併營收81億元，累計年增率83.29%。

海悅九月代銷收入較上月增加10.23％，係新北市中和區「寶亞世界公館」、「大同新紀元」、永和區「漢皇River Sky」、新店區「江陵天喆」、三重區「瓏山林上城苑」；新竹「閎基鑲湧」；台南市「璞硯硯青」、「國泰原美」等預售建案銷售貢獻所致。

海悅陸續啟動指標建案，包含國美與德杰建設共同開發公館商圈指標都更住宅案「國美德杰汀州路案」；忠泰建設首度進駐新竹竹東推出的微型造鎮「忠泰築明」；達麗建設位於新竹市東區竹科X計畫的預售建案「達麗吾同」與台南市東區平實重劃區「達麗平實薈」公辦都更案等銷況明朗，加上台北市「全陽交響曲」、「連雲懷生段」；新北市新店「央北瀞禾園」、中和「兆璞之森」、桃園「昭揚開」、「元生琢苑」等建案於年底前陸續啟動銷售，期多項代銷指標建案銷售展望佳，將有助益海悅第4季代銷收入可期。

海悅下半年啟動台北「敦仰」、新北「A 3光點」、高雄「達麗未來市」、「微笑海悅2」與「台灣隱賦」等五項建案完工交屋認列，且台中市北區「達麗冶翠」建案有望於年底前取得使用執照，海悅今年營建收入為公司挹注穩定的現金流。

根據主計總處預估，台灣今年經濟成長率站穩兩位數，是AI科技業資金需求暢旺，加上台灣資本市場交易熱絡，使多家金融機構LCR流動性壓力大，相較金融市場資金緊俏，海悅今年受益於營建收入貢獻，在帳上現金維持充沛之際，仍償還銀行土建融借款約27億元，大幅降低公司利息支出與財務結構優化。

展望第4季，海悅表示，集團承接中華工程位於台北市信義計畫區綠建築「陶朱隱園」豪宅可銷售戶數，公司代銷業務接案來源無虞，隨著代銷建案陸續開案且市場反應正向，第4季代銷收入回穩，加上營建收入挹注改善財務結構，期強化公司獲利能力，全年營運穩健。

海悅 營收

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