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特力屋10月底上市！每年展店六至八家 業績拚年增一成

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
特力屋董事長何湯雄5日出席上市前媒體茶敘。記者侯思蘋／攝影
特力屋董事長何湯雄5日出席上市前媒體茶敘。記者侯思蘋／攝影

特力屋（7867）董事長何湯雄5日表示，特力屋預計10月底上市，看好老屋、高齡化及小宅化三大結構趨勢帶動居家修繕需求，未來每年規劃新增六至八家社區店，並以營收年增10%為目標。

何湯雄表示，上市後集團未來將持續尋找清潔服務、水處理等相關併購標的，透過投資、併購及策略合作，快速建立專業服務能力；海外市場則優先評估馬來西亞，已開始招募當地人才，為未來布局提前準備。

特力屋持續推動零售、服務與自有品牌三大成長引擎。特力屋總經理張栢青表示，目前自有品牌商品營收占比約25%，且自有品牌毛利率較一般商品高約10個百分點，未來將持續擴大自有品牌比重，目標每年成長約5%。

另外，張栢青表示，目前特力屋電商平台商品數約11萬項，未來將持續擴充品項，並以兩位數成長為目標。目前電商營收占整體約7.5%，未來希望提升至10%以上。

張栢青指出，特力屋未來選品將以「可安裝」商品為優先，尤其鎖定目前市場滲透率較低、但具安裝及服務需求的品項，透過商品銷售結合安裝服務，提高客單價及服務收入，進一步擴大規模。

特力屋目前全台已有68+1個營運據點，其中大型店29家、社區店39家以及1家大型購物商場，會員數突破一千萬人，平均每戶約有1.07位會員，也成為推動後續裝修、安裝及到府服務的重要業務來源。

此外，小宅化、獨居化及高齡化亦使消費需求從商品的購買延伸至解決方案的購買，也同步拉升收納、空間坪效、局部裝修及無障礙改造需求，特力屋首創「特力屋管家」，每位管家平均年業績約600萬元，每家社區店平均年業績約3,000萬元。

展望未來，何湯雄表示，特力屋要做的不只是把商品賣出去，而是把服務送進每一個家庭；未來將以每年新增六至八家社區店的速度深入社區，擴大管家到府服務，並導入AI Agent加速人員培訓與服務調度，同時評估上下游策略合作、異業入股與併購機會；此外，持續評估海外拓展機會，希冀同步加速擴大營運規模。

特力屋 業績

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