華邦電營收／第3季衝823億元再登峰 9月首破280億元、連十月創高

記憶體大廠華邦電（2344）日公布9月合併營收282.49億元，月增3.44%、年增256.67%，首度突破280億元大關，連續10個月改寫單月歷史新高。隨9月業績再攀峰，第3季營收也首度跨越800億元，單月、單季同步締新猷。

華邦電第3季營收達823.31億元，季增37.6%、年增278.2%，超越第2季598.43億元的原有高峰，續創單季歷史新高。單季營收較前一季增加224.88億元，較去年同期則增加逾600億元，營收規模明顯擴大。

累計前三季營收1,804.27億元，年增187.39%，創歷年同期新高。相較去年全年894.06億元，今年前三季營收已達約2.02倍，首度超過去年全年業績的兩倍；第3季單季營收，也已相當於去年全年逾九成，凸顯這波記憶體行情帶來的營運躍升。

展望後市，華邦電總經理陳沛銘先前表示，DRAM供給仍相當吃緊，第3季記憶體產品價格與位元出貨量可望同步成長。隨AI資料中心、高速網通、車用及工業控制需求擴大，公司預期2027年整體記憶體供需甚至可能比今年更緊張，支撐後續營運動能。