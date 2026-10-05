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力旺營收／第3季12億元創高！9月年增13.47% AI安全IP添動能
矽智財廠力旺（3529）5日公布9月合併營收1.77億元，年增13.47%，創歷年同期新高，較8月則減少50.29%。儘管單月營收回落，第3季仍首度突破12億元大關，改寫單季歷史紀錄。
力旺第3季合併營收達12.1億元，季增10.4%、年增27.1%。累計前九月營收34.01億元，年增21.43%，同步創下歷年同期新高。
力旺營收受權利金認列周期影響，每季第一個月通常是營收較高的月份。今年7月營收達6.76億元、刷新單月紀錄，加上8月營收年增逾四成，推升第3季整體表現。
展望後市，力旺先前表示，先進製程、AI應用與安全解決方案需求持續增長，支持授權金收入成長；權利金則可望受惠先進製程單價提高、新產品放量，以及PUF與多次可編程記憶體（MTP）貢獻擴大，加快成長步調。
董事長徐清祥指出，公司安全IP應用已從AI處理器與BMC，延伸至資料中心SSD及CXL交換器。隨服務範圍擴大至完整安全次系統，每個專案可帶來的授權金與權利金機會也將提高。
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