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矽格營收／9月20.9億連三月創高！第3季首破60億元 明日法說接棒登場
封測廠矽格（6257）5日公布9月合併營收20.9億元，月增0.96%、年增26.3%，連續三個月改寫單月歷史新高，也讓第3季營收首度突破60億元，繳出單月、單季雙創高成績。
矽格第3季合併營收達61.72億元，季增4.95%、較去年同期成長27.15%，連續兩季刷新歷史紀錄。累計今年前九月營收173.46億元，年增21.15%，同步創下歷年同期新高。
營收持續攀高之際，矽格在高階測試領域的布局也受到關注。隨AI及客製化晶片需求擴大，公司AI、ASIC與矽光子業務營收占比已突破二成，其中ASIC與矽光子屬於較高毛利率產品線，產品組合調整及晶圓測試比重提升，成為觀察後續獲利表現的重要指標。
矽格將於6日召開第3季法說會，說明公司營運概況。在第3季營收登頂後，成長能否延續至第4季、毛利率表現，以及封測價格、產能利用率與新增產能進度，將成為市場關注焦點。
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