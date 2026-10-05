安碁資訊營收／9月2.49億元、年增8.6% 資安檢測與攻防演練需求帶動

宏碁（2353）集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）5日公布今年9月營收為2.49億元，月增13.4%、年增8.6%，為同期新高紀錄。展望後市，隨著政府相關專案將於本季大量認列業績，預估安碁資訊第4季營收將為全年單季高點，且有望創下新高紀錄。

安碁資訊今年第3季營收共計6.8億元，季增3.2%、年增8.6%，為單季歷史次高、同期新高；累計今年前三季營收共計19.64億元，年增12.9%。

安碁資訊指出，隨著政府與金融機構因應資安法規要求，持續增加資安防護相關投入，加上企業面對勒索軟體、釣魚郵件及駭客攻擊等威脅日益嚴峻，資安檢測需求持續升溫，進一步帶動攻防演練相關資安服務成長，持續挹注公司營運成長動能。

根據資通安全署資安網路月報，政府機關8月蒐整資安聯防情資達 7萬7,717件，其中資訊蒐集類占55%、入侵嘗試類占25%、入侵攻擊類占8%；同月資安事件通報共136件，包含攻防演練數量55件，通報類型以非法入侵為主。

安碁資訊表示，這些公開資訊顯示，企業面對的資安挑戰除了如何減少被駭外，更包括遭到入侵後，如何快速判斷、正確止損、保存證據、追查攻擊路徑以及快速復原。企業資安防禦正面臨從事前防護走向事後應變的挑戰，資安事件的處理能力成為整體防禦韌性的重要一環。

資安事件發生時，第一線IT與資安人員往往是最早接觸異常狀況的關鍵角色。無論是帳號遭到入侵、系統出現異常連線，或遭勒索軟體攻擊面臨檔案遭到加密，第一時間的判斷與處置，都可能影響後續事件規模及調查結果。

因此，事件應變並不只是把系統恢復，更重要的是透過日誌收集的相關資訊，快速判斷事件性質，掌握影響範圍，並啟動適當的應變流程。在控制攻擊擴散的同時，也兼顧關鍵數位證據的保存，為後續鑑識、根因分析與系統復原爭取時間。快速判斷事件性質、掌握影響範圍，並啟動適當的應變流程。

安碁資訊提供專業的紅隊（Red Team）演練服務，模擬以駭客的攻擊思維與手法，透過實際入侵演練測試，協助擔任防守方的企業藍隊（Blue Team），驗證若被攻擊時如何保護重要資產與事件回應，並在最短時間內恢復服務。

安碁資訊總經理吳乙南強調：面對資安事件，藍隊不只是「發現攻擊」，更要能做到「判斷攻擊、控制攻擊、調查攻擊並協助復原」。第一線人員若未經完整判斷便直接重灌受駭主機、刪除可疑檔案或覆寫系統資料，可能導致關鍵數位證據遺失，增加後續鑑識與攻擊路徑追查的難度。