快訊

停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

房仲拿李多慧當賣點招攬「當鄰居」 網炸鍋經紀公司嚴正發聲

這縣市全台「最老」！每4人一位長者 房仲曝1現象日益嚴重

聽新聞
0:00 / 0:00

安碁資訊營收／9月2.49億元、年增8.6% 資安檢測與攻防演練需求帶動

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）5日公布今年9月營收為2.49億元，月增13.4%、年增8.6%，為同期新高紀錄。展望後市，隨著政府相關專案將於本季大量認列業績，預估安碁資訊第4季營收將為全年單季高點，且有望創下新高紀錄。

安碁資訊今年第3季營收共計6.8億元，季增3.2%、年增8.6%，為單季歷史次高、同期新高；累計今年前三季營收共計19.64億元，年增12.9%。

安碁資訊指出，隨著政府與金融機構因應資安法規要求，持續增加資安防護相關投入，加上企業面對勒索軟體、釣魚郵件及駭客攻擊等威脅日益嚴峻，資安檢測需求持續升溫，進一步帶動攻防演練相關資安服務成長，持續挹注公司營運成長動能。

根據資通安全署資安網路月報，政府機關8月蒐整資安聯防情資達 7萬7,717件，其中資訊蒐集類占55%、入侵嘗試類占25%、入侵攻擊類占8%；同月資安事件通報共136件，包含攻防演練數量55件，通報類型以非法入侵為主。

安碁資訊表示，這些公開資訊顯示，企業面對的資安挑戰除了如何減少被駭外，更包括遭到入侵後，如何快速判斷、正確止損、保存證據、追查攻擊路徑以及快速復原。企業資安防禦正面臨從事前防護走向事後應變的挑戰，資安事件的處理能力成為整體防禦韌性的重要一環。

資安事件發生時，第一線IT與資安人員往往是最早接觸異常狀況的關鍵角色。無論是帳號遭到入侵、系統出現異常連線，或遭勒索軟體攻擊面臨檔案遭到加密，第一時間的判斷與處置，都可能影響後續事件規模及調查結果。

因此，事件應變並不只是把系統恢復，更重要的是透過日誌收集的相關資訊，快速判斷事件性質，掌握影響範圍，並啟動適當的應變流程。在控制攻擊擴散的同時，也兼顧關鍵數位證據的保存，為後續鑑識、根因分析與系統復原爭取時間。快速判斷事件性質、掌握影響範圍，並啟動適當的應變流程。

安碁資訊提供專業的紅隊（Red Team）演練服務，模擬以駭客的攻擊思維與手法，透過實際入侵演練測試，協助擔任防守方的企業藍隊（Blue Team），驗證若被攻擊時如何保護重要資產與事件回應，並在最短時間內恢復服務。

安碁資訊總經理吳乙南強調：面對資安事件，藍隊不只是「發現攻擊」，更要能做到「判斷攻擊、控制攻擊、調查攻擊並協助復原」。第一線人員若未經完整判斷便直接重灌受駭主機、刪除可疑檔案或覆寫系統資料，可能導致關鍵數位證據遺失，增加後續鑑識與攻擊路徑追查的難度。

營收 資安 宏碁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

資安院推4大重點工作強化防禦 加速運用AI對抗AI

耕興營收／9月年增10.9％ 第3季創近14季新高、高階檢測大補

韓金融業陷個資外洩風暴 監管當局緊急與產業代表研商對策

南韓多間銀行遭駭客攻擊 AI疑似成為幫手

相關新聞

鴻海營收／9月1.158兆元創新高 台灣史上第一家單月破兆企業

鴻海（2317）5日公布2026年9月營收為1.158兆元，月增25.70%，年增38.42%，創單月新高，也是單月營收首度超過兆元門檻。

AI建廠商機發酵！大易橙上半年EPS逾15元 明登興櫃

大易橙科技（7951，以下簡稱大易橙）將於明（6）日以每股參考價252元登錄興櫃；該公司以半導體廠房電力二次配電及內連線工程起家，受惠AI、高效能運算（HPC）、先進製程及全球半導體擴產潮，近年營運規模快速放大，並將台灣高科技廠房電力工程經驗進一步複製至美國、日本、德國及新加坡市場，形成「台灣深耕、海外擴張」雙軌成長策略。

何湯雄揭特力屋上市最大目的 瞄準這三類併購標的

特力屋（7867）董事長何湯雄5日表示，特力屋上市最重要目的就是併購，隨營運重心從銷售商品進一步延伸至居家服務，上市後將加快併購腳步，目前鎖定全屋淨水、廚下淨水及居家清潔等領域，未來併購案會愈來愈多；此外，特力屋將持續展店、改裝既有門市及擴大管家服務，他看好，未來每年營業額成長10%「沒有問題」。

南亞科9月營收續推升至450億元 連三個月創新高

南亞科技(2408)今(5)日公布9月自結合併營收為450.91億元，月增0.9% ，連三個月營收站上400億元之上並續創單月新高，年增576.62%；累計合併營收為2652.85億元，較去年同期增加626.95%。

特力屋10月下旬掛牌上市 朝轉型服務業邁進

特力屋將於10月下旬掛牌上市，董事長何湯雄表示，特力屋將於往服務業轉型，扭轉過去消費者認為只有要買東西才到實體門市的習慣，未來也將以每年新增6~8家社區店的速度深入社區，擴大管家到府服務，並導入AI Agent加速人員培訓與服務調度，同時評估上下游策略合作、異業入股與併購機會；此外，持續評估海外拓展機會，希冀同步加速擴大營運規模。

南亞科營收／9月年增576%…連11月創高 第3季單季超越上半年

受市場需求成長帶動，DRAM大廠南亞科（2408）5日公布9月營收450.91億元，月增0.9%、年增576.62%，首度突破450億元大關，連續11個月改寫單月歷史新高。隨9月業績再攀峰，第3季營收也首度跨越千億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。