榮成獲利／9月稅前淨利0.79億元 EPS 0.06 元

榮成（1909）5日公告9月自結合併營收為47.9億元，較去年同期增加9.7億元，年增25.3%。累計今年前九月合併營收達 379.22億元，年增16.28%。

獲利方面，榮成9月單月自結合併營業利益為虧損 0.53 億元，單月稅前淨利約 0.79 億元，每股稅前盈餘 0.06元。累計前九月營業利益達 3.21 億元，合併稅前淨利為 5.99 億元，較去年同期虧損 6.89億元改善 12.88 億元。

9 月單月本業短期承壓，主要受到 8、9 月極端天候影響，部分地區廢紙回收及物流運輸受到干擾，使原料及物流成本維持較高水準，短期壓縮毛利；另一方面，9 月單月業外收益主要受惠於大陸即徵即退相關補貼約 1.6 億元，此項補貼與公司營運活動直接相關。整體而言，9 月單月稅前持續獲利0.79億，累計前 9 月獲利則達 5.99 億元，較去年明顯改善。

供給方面，9月份市場延續 8 月淡季受終端消費需求偏弱及下游採購趨於保守，部分紙種價格由持續高檔整理，不過，目前產業整體供需結構仍維持相對穩定，大型紙廠陸續透過停機檢修及產能調節等方式控管供給，加上 9 月產業庫存天數較前月高點已逐步去化，有助於維持市場供需平衡。

需求方面，法人指出，9 月份中國大陸製造業景氣有所改善，大陸國家統計局公布 9 月製造業採購經理指數（PMI）為 50.1%，較 8 月上升 0.3 個百分點，重返擴張區間，其中生產指數為51.7%，新訂單指數為 50.5%，均維持在擴張區間，顯示製造業生產及市場需求逐步改善。此外，中美近期就約 300 億美元對等降稅框架及產品清單達成共識，美方將對玩具、家電、嬰兒用品、廚衛用品及節日禮物等自中國大陸進口商品降低關稅，相關安排有助於穩定中美貿易，亦可望對第4季中國大陸出口及相關包裝需求形成一定支撐。

展望後市，法人分析，隨著 10 月至 12 月傳統需求旺季來臨，十一長假、電商購物節及海外耶誕節備貨需求將陸續釋放，第4季工紙市場可望在旺季需求逐步回升及紙廠主動調節供給的帶動下，呈現逐步向上改善的走勢。法人預期，榮成第4季營運表現有機會優於第3季，除受惠於旺季需求逐步回溫外，公司持續推動產品組合優化、生產效率提升及成本管理，亦可望逐步反映在獲利及現金創造能力上，帶動整體營運表現持續改善。