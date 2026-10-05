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鴻海營收／9月1.158兆元創新高 台灣史上第一家單月破兆企業
鴻海（2317）5日公布2026年9月營收為1.158兆元，月增25.70%，年增38.42%，創單月新高，也是單月營收首度超過兆元門檻，並且是台灣史上第一家，單月營收破兆元企業。
鴻海2026年第3季營收為3兆269億元，季增20.44%，年增47.12%，為歷年同期新高。2026年累計前九月營收為7兆6,698億，年增39.53%，為歷年同期最高。
展望第4季，鴻海表示，AI營運將繼續成長，且ICT產品仍在下半年傳統旺季期間，可望帶動整體營運表現符合目前市場預期，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。
鴻海2026年9月營收為1.158兆元，月增25.70%。其中，「消費智能產品類別」與上月相比呈強勁成長，「元件及其他產品類別」、「雲端網路產品類別」與「電腦終端產品類別」則呈顯著成長。
鴻海2026年9月營收，年增38.42%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與「電腦終端產品類別」與去年同期相比強勁成長，「消費智能產品類別」則約略持平。
鴻海2026年第3季營收為3兆269億元，季增20.44%，年增47.12%。與去年同期相比，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與「電腦終端產品類別」呈強勁成長，而「消費智能產品類別」則呈顯著成長。
2026年前九月累計營收為7兆6,698億元，年增39.53%。「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長、「消費智能產品類別」與「電腦終端產品類別」則表現顯著成長。
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