何湯雄揭特力屋上市最大目的 瞄準這三類併購標的

特力屋（7867）董事長何湯雄5日表示，特力屋上市最重要目的就是併購，隨營運重心從銷售商品進一步延伸至居家服務，上市後將加快併購腳步，目前鎖定全屋淨水、廚下淨水及居家清潔等領域，未來併購案會愈來愈多；此外，特力屋將持續展店、改裝既有門市及擴大管家服務，他看好，未來每年營業額成長10%「沒有問題」。

何湯雄指出，特力屋過去給消費者的印象主要是購買居家修繕商品，未來希望進一步承接家庭各類安裝、維修及改善需求，讓服務成為新的成長引擎。目前部分專業服務仍透過外部業者合作，未來將藉由併購補齊能力，其中全屋淨水、廚下淨水及居家清潔都是看好的方向，透過將專業服務業者納入版圖，加快從零售通路轉向居家服務平台。

既有通路也將同步改造。何湯雄表示，目前大型店僅完成兩家、社區店完成三家改裝，預計2027年3、4月完成全台門市改裝；以今年2月完成改裝的重慶店為例，改裝後營業額成長一倍。社區店則將維持每年新增6至8家的展店速度，持續深入社區。

海外市場方面，何湯雄表示，目前鎖定馬來西亞作為拓展方向，雖尚未訂出展店時間表，但已提前展開人才布局，在台招募馬來西亞留學生，首位人員已報到，未來將作為當地展店的骨幹。

特力屋將於6日舉辦上市前業績發表會。深耕台灣居家修繕市場逾30年的特力屋，已從大型DIY居家修繕中心，逐步發展為整合大型店、社區店、線上購物、購物商場及專業裝修安裝團隊的一站式居家服務平台。在老屋、高齡化及小宅化三大結構趨勢帶動下，長期修繕需求逐步升溫；特力屋今年上半年累計營收45.39億元、年增3%。

特力屋目前將專業諮詢、到府丈量、規劃、安裝與施工納入服務鏈，建立與一般零售及純電商不同的營運模式。截至2026年10月，全台共有68家門市，其中大型店29家、社區店39家，另有1家大型購物商場；會員數突破1,000萬人，平均每戶約有1.07位會員，龐大的既有會員基礎也成為推動裝修、安裝及到府服務的重要客源。

根據內政部統計，全台屋齡15年以上住宅占比逾八成，30年以上住宅占比達58.49%，水電管線、廚衛翻修、防水及居家安全改善需求持續增加。調研機構Deep Market Insights預估，台灣Home Improvement市場2025年規模約88.4億美元，2034年可望達137.3億美元，2026至2034年年複合成長率約4.96%。

此外，小宅化、獨居化及高齡化，也使居家消費需求從購買商品逐步轉向購買完整解決方案。

目前全台65歲以上人口占比已逾兩成，單獨生活戶達399萬戶以上；小坪數住宅增加，也帶動收納、空間坪效、局部裝修及無障礙改造需求，成為特力屋持續擴大到府服務的市場基礎。

特力屋目前簽約近300家合作工班，並於北、中、南設置三處職人訓練基地，每年提供逾2,400小時、500人次訓練；每年為超過13萬戶家庭提供安裝服務，顧客滿意度長期維持8.7分（滿分9分），透過從銷售、丈量到施工的完整服務，進一步提高客單價及顧客黏著度。

在商品端，特力屋也持續從專業修繕品項擴大至生活品質及健康相關自有品牌，包括Smart Wash免治便座、廚下淨水器及今年新推出的防霾紗網等，藉由擴大自有品牌及服務業務，增加新的營運成長動能。