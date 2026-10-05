南亞科9月營收續推升至450億元 連三個月創新高

南亞科技(2408)今(5)日公布9月自結合併營收為450.91億元，月增0.9% ，連三個月營收站上400億元之上並續創單月新高，年增576.62%；累計合併營收為2652.85億元，較去年同期增加626.95%。

南亞科表示，第3合併營收月增近五成，主要是反應新舊合約交替，舊合約 (含一年、半年及單季)已依約履行完畢，新合約於7月起生效，合約長短依客戶需求議定，由於漲幅不小，推升7、8、9月三個營收持續締造單月歷史新高，單季寫下1336.49億元，季增61.9%，也創單季新高，預料第3季也將繳出單季獲利及每股純益新高佳績。

南亞科董事會今年8月核准2026年年度資本支出將由原訂520億元提高至不超過697億元為上限，增加預算主要用於支付5A新廠產能建置所需部分設備預付款。

此外，位於南亞科5A新廠最大產能規畫為每月投片量約4萬5000片晶圓，總計資本支出預估約160億美元，計畫導入1B/1C/1D/1E先進10奈米級製程與EUV技術。5A新廠預計於2027年下半年開始投片，將於2028年達每月投片量3萬片，2029年再提升至每月投片量3萬5900片。

南亞科並向國科會申請進駐屏東科學園區設立新12吋晶圓廠，詳細投資細節將待董事會核定後對外公布。