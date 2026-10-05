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特力屋10月下旬掛牌上市 朝轉型服務業邁進

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
特力屋將於10月下旬掛牌上市。圖左起財務長蔣毓婷、董事長何湯雄、總經理張栢青。記者林海／攝影
特力屋將於10月下旬掛牌上市。圖左起財務長蔣毓婷、董事長何湯雄、總經理張栢青。記者林海／攝影

特力屋將於10月下旬掛牌上市，董事長何湯雄表示，特力屋將於往服務業轉型，扭轉過去消費者認為只有要買東西才到實體門市的習慣，未來也將以每年新增6~8家社區店的速度深入社區，擴大管家到府服務，並導入AI Agent加速人員培訓與服務調度，同時評估上下游策略合作、異業入股與併購機會；此外，持續評估海外拓展機會，希冀同步加速擴大營運規模。

特力屋深耕台灣居家修繕市場逾30年，已從大型DIY居家修繕中心，轉型為整合大型店、社區店、線上購物、購物商場及專業裝修安裝團隊的一站式居家服務平台，在老屋、高齡化及小宅化三大結構趨勢推動下，長期修繕需求逐步升溫，上半年累計營收45.39億元、年增3%。

台灣零售型態也已經改變，何湯雄表示，未來特力屋大型店都會以展示、體驗為主，由買商品轉向為賣服務。他也舉例，內湖旗艦店改裝後，免治馬桶的銷售額成長43%，重慶北路的小店改裝後，營收翻倍成長，更是由虧轉盈。

總經理張栢青也表示，小宅化、獨居化及高齡化亦使消費需求從商品的購買延伸至解決方案的購買，目前全台65歲以上人口占比已逾兩成，單獨生活戶達399萬戶以上；小坪數住宅增加，也同步拉升收納、空間坪效、局部裝修及無障礙改造需求。

張栢青指出，這些家庭多半無法自行施工，對到府丈量、安裝與局部修繕的依賴度高，特力屋近年來力推「管家服務」，目前共有212管家，管家是40%是既有店員工，60%是外部招募，目前特力屋每位管家平均年業績約600萬元，每家社區店平均年業績約3000萬元，去年有4位管家業績破千萬，今年預估會有30位達到千萬業績。

張栢青表示，目前自有品牌營收占比25%，未來每年要成長5%，對於獲利就更有貢獻。

何湯雄透露，上市後會有一連串的併購，往專業的服務業邁進。對於海外佈局，他也說，會先鎖定馬來西亞，而馬來西亞每年有5000人來台留學，目前也正在招募員工。

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