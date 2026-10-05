南亞科營收／9月年增576%…連11月創高 第3季單季超越上半年

特力屋將於10月下旬掛牌上市，董事長何湯雄表示，特力屋將於往服務業轉型，扭轉過去消費者認為只有要買東西才到實體門市的習慣，未來也將以每年新增6~8家社區店的速度深入社區，擴大管家到府服務，並導入AI Agent加速人員培訓與服務調度，同時評估上下游策略合作、異業入股與併購機會；此外，持續評估海外拓展機會，希冀同步加速擴大營運規模。

2026-10-05 15:39