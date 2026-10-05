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南亞科營收／9月年增576%…連11月創高 第3季單季超越上半年

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
南亞科技。聯合報系資料照
南亞科技。聯合報系資料照

受市場需求成長帶動，DRAM大廠南亞科（2408）5日公布9月營收450.91億元，月增0.9%、年增576.62%，首度突破450億元大關，連續11個月改寫單月歷史新高。隨9月業績再攀峰，第3季營收也首度跨越千億元。

依公司逐月營收加總，南亞科第3季營收達1,336.49億元，季增61.90%、年增611.70%，刷新單季歷史紀錄，較第2季增加逾500億元。第3季單季營收更超過今年上半年1,316.36億元的總和，三個月業績高於前六個月，顯示下半年營收規模明顯躍升。

累計前三季營收2,652.85億元，年增626.95%，同步創歷年同期新高。從單月表現來看，今年9月營收已達1月的近三倍，且今年以來逐月走高，持續推升單季與累計營收紀錄。

南亞科新合約自7月起生效，帶動下半年營收規模跳升。公司先前已預期，近期出貨量維持平穩，待新廠開始產出後才可望增加，下半年成長動能主要來自產品售價持續揚升，進一步支撐營收與毛利率表現。

營收 南亞科 DRAM

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