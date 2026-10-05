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聯寶9月營收4418萬元 月增32.53％

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯寶切入矽光子與低軌衛星供應鏈，且無線充電跨足大健康領域添動能。圖為聯寶總經理譚偉傑及董事長譚明珠。圖／聯寶提供
聯寶切入矽光子與低軌衛星供應鏈，且無線充電跨足大健康領域添動能。圖為聯寶總經理譚偉傑及董事長譚明珠。圖／聯寶提供

聯寶（6821）於今日公告2026年9月合併營收達4,418萬元，月增32.53％；累計2026年前三季合併營收達4.11億元、年減10.21％。聯寶表示，9月營收較上月回升，主要受惠磁性元件及無線充電兩大業務出貨同步增溫，挹注整體營運動能向上。

聯寶看好兩大核心業務均有新動能挹注，無線充電業務方面，隨著健身器材相關客戶進入傳統出貨旺季，既有訂單可望於第四季逐步放量。公司近年持續調整無線充電產品組合，由過往消費性電子應用逐步拓展至智慧家具、穿戴裝置、健身器材及醫療設備等商用與高附加價值市場，有助提升無線充電業務的應用廣度與接單品質。

此外，在磁性元件業務方面，觀察全球網通產業持續朝高速傳輸、低延遲及高頻寬方向升級，Wi-Fi 7、光纖寬頻與企業級網路設備需求仍具支撐，近期公司於歐洲地區業務接單持續取得進展，同時亦新接獲韓國智慧電表相關應用之磁性元件訂單，顯示公司產品應用正由既有網通市場進一步延伸至智慧能源及電力管理領域。

展望2026年第4季，聯寶持審慎樂觀看法。隨著第四季健身器材無線充電訂單進入出貨旺季、歐洲磁性元件客戶訂單持續推進，以及韓國智慧電表新案加入，公司期望兩大核心業務出貨動能逐步回升。另一方面，聯寶仍持續與IC設計業者及網通客戶合作開發新一代產品，並拓展AI電源、高速網通、矽光子、低軌衛星及Wi-Fi 8等新興應用，以提高產品附加價值及客戶合作深度，以期為後續營運增添成長動能。

營收 無線充電 聯寶

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