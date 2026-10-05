創意營收／9月再登峰年增97% 單月、單季雙創新高

ASIC設計服務大廠創意（3443）5日公布9月營收71.45億元，月增22.3%、年增97.8%，首度突破70億元大關，連續四個月改寫單月歷史新高。隨9月業績攀升，第3季營收也刷新單季紀錄。

創意第3季營收187.55億元，較第2季增加約35%，超越第2季138.97億元的原有高峰，連兩季創歷史新高，年增117.8%，營收規模持續擴大。

累計前三季營收440.99億元，年增102.8%，創歷年同期新高。創意今年前8月營收就已超越去年全年，前三季進一步較去年全年341.41億元增加約29.2%，多出近百億元，全年營收紀錄提前改寫。

在AI晶片技術布局上，創意9月22日宣布，採用台積電（2330）2奈米N2P製程及CoWoS-L封裝技術的HBM4E實體層與控制器矽智財（IP），已完成設計定案並獲客戶AI ASIC採用，持續擴充新一代高頻寬記憶體介面與先進封裝設計能力。