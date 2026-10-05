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台光電營收／9月215.32億元創新高 前九月逾1,412億元
銅箔基板廠商台光電（2383）今日公布 9 月合併營收 215.32 億元，月成長 6.9%，與去年同期相比為年增 168.9%；台光電說明受惠AI伺服器成長力道。台光電累計其今年前九月營收為 1,412.27 億元，較去年同期增加 103.7%。
台光電受惠M9等高階CCL出貨逐步提高，公司對營運持續正向看待並預期PTFE CCL混合方案在2年內影響皆有限，為客戶選擇方案之一不會取代主流CCL方案。
業界觀察，預期台光電PCB客戶未來2年擴產幅度持續大於高階CCL開出速度，CCL族群將於10月下旬陸續公布財報又逢電路板國際展會，各大廠將釋出最新材料布局進度，目前業界普遍共識材料升級趨勢不變，M9等級材料將漸成主流。
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