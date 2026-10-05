快訊

華裔女跟監賴總統兒一家被逮！5日將首度出庭 最重恐被關10年

雨區再擴大！11縣市大雨特報 4縣市大雷雨轟1小時

西門町酒吧搜索案風波延燒 萬華分局4警申誡2次、帶隊官記過

聽新聞
0:00 / 0:00

伺服器BBU業務續強 AES 9月營收續創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組族群新普（6121）、AES-KY（6781）及順達（3211）5日公布今年9月營收，其中，AES持續受惠AI伺服器電池備援模組（BBU）業務出貨強勁，帶動營收來到17.6億元，月增0.5%、年增25.5%，續創單月歷史新高紀錄，單季業績首度站上50億大關，累計前三季營收亦創高。

AES今年第3季營收52.34億元，季增8.9%、年增26.8%，單季業績首度站上50億大關；累計今年前三季營收145.72億元，年增26.3%，亦登頂。

法人預估，AES在電池備援模組訂單持續暢旺下，今年營收、獲利將雙創新高，全年每股純益可望首度衝破50元大關，大賺逾五個股本。

法人看好，在AI伺服器與電池備援模組需求提升帶動下，預期AES電池備援模組業務營收從今年下半年至2027年維持強勁成長。除現有主要客戶外，AES亦可望於2027年新增客戶，並透過與電源供應器廠商合作，爭取更多電池備援模組專案。

在AES母公司新普方面，今年9月營收60.47億元，月減10.4%、年減20.6%；第3季營收199.05億元，季減4.8%、年減2.4%；累計今年前三季營收592.92億元，年增1.5%。

新普董事長宋福祥先前指出，新普雖然今年筆電相關業務恐受壓抑，仍看好新事業當中，包含二輪電動車、資料中心備援電力系統、無人機相關應用等，都將維持穩定成長，整體來看，新普預期今年整體銷售可望較去年小幅成長。

至於在順達部分，今年9月營收7.76億元，月減53.7%、年減34.1%；第3季營收36.82億元，季增5.5%、年增1.7%；累計今年前三季營收105.17億元，年增13.9%。

展望後市，順達總經理張崇興先前表示，下半年增長主力依然來自非IT產品，特別是伺服器備援電池模組業務。

順達預估下半年整體營收將較上半年呈現雙位數增長，且毛利率、營益率亦將回升，在BBU需求持續強勁下，看好今明年營收將持續增長。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

群電營收／9月24.13億元 第4季預期出貨動能將進一步提升

台股超級法說行情起跑 10月有望挑戰5萬點大關

卡位特斯拉Optimus量產商機 盟立搶機器人財

德淵熱熔膠需求穩健 AI 伺服器、新能源車應用續成長

相關新聞

南亞科營收／9月首破450億元、連11月創高 第3季單季超越上半年

受市場需求成長帶動，DRAM大廠南亞科（2408）5日公布9月營收450.91億元，月增0.9%、年增576.62%，首度突破450億元大關，連續11個月改寫單月歷史新高。隨9月業績再攀峰，第3季營收也首度跨越千億元。

信驊營收／9月創新高、年增100.9% 伺服器晶片需求旺

信驊（5274）今日公布9月營收創新高達16.36億元，月增0.6%，年增100.9%，公司說明主要是伺服器晶片營收較去年成長。

台光電營收／9月215.32億元創新高 前九月逾1,412億元

銅箔基板廠商台光電（2383）今日公布 9 月合併營收 215.32 億元，月成長 6.9%，與去年同期相比為年增 168.9%；台光電說明受惠AI伺服器成長力道。台光電累計其今年前九月營收為 1,412.27 億元，較去年同期增加 103.7%。

聯茂營收／9月58.24億元創新高 漲價效應與 AI 需求雙引擎

銅箔基板大廠聯茂（6213）今日公布9月營收58.24億元，創新高，月成長15.5%，年成長110.7%，公司說明受惠於漲價效應與AI需求帶動。

智通科創營運報喜 股價收紅、終結三個交易日跌勢

智通科創（8932）營運報喜訊，5日股價成功收紅，終結連續三個交易日下跌。智通旗下子公司Bharat Line Innovations Private Limited已於9月24日完成Letul Investments Private Limited（India）第一階段2％股權交割，象徵集團印度金融科技布局取得關鍵進展，並朝建構完整金融服務生態系再邁進一步。

群電營收／9月24.13億元 第4季預期出貨動能將進一步提升

電源大廠群電（6412）公布9月營收24.13億元，月減2.3%、年減20.9%；累計今年前九個月合併營收236.41億元，年減11%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。