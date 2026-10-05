伺服器BBU業務續強 AES 9月營收續創新高

電池模組族群新普（6121）、AES-KY（6781）及順達（3211）5日公布今年9月營收，其中，AES持續受惠AI伺服器電池備援模組（BBU）業務出貨強勁，帶動營收來到17.6億元，月增0.5%、年增25.5%，續創單月歷史新高紀錄，單季業績首度站上50億大關，累計前三季營收亦創高。

AES今年第3季營收52.34億元，季增8.9%、年增26.8%，單季業績首度站上50億大關；累計今年前三季營收145.72億元，年增26.3%，亦登頂。

法人預估，AES在電池備援模組訂單持續暢旺下，今年營收、獲利將雙創新高，全年每股純益可望首度衝破50元大關，大賺逾五個股本。

法人看好，在AI伺服器與電池備援模組需求提升帶動下，預期AES電池備援模組業務營收從今年下半年至2027年維持強勁成長。除現有主要客戶外，AES亦可望於2027年新增客戶，並透過與電源供應器廠商合作，爭取更多電池備援模組專案。

在AES母公司新普方面，今年9月營收60.47億元，月減10.4%、年減20.6%；第3季營收199.05億元，季減4.8%、年減2.4%；累計今年前三季營收592.92億元，年增1.5%。

新普董事長宋福祥先前指出，新普雖然今年筆電相關業務恐受壓抑，仍看好新事業當中，包含二輪電動車、資料中心備援電力系統、無人機相關應用等，都將維持穩定成長，整體來看，新普預期今年整體銷售可望較去年小幅成長。

至於在順達部分，今年9月營收7.76億元，月減53.7%、年減34.1%；第3季營收36.82億元，季增5.5%、年增1.7%；累計今年前三季營收105.17億元，年增13.9%。

展望後市，順達總經理張崇興先前表示，下半年增長主力依然來自非IT產品，特別是伺服器備援電池模組業務。

順達預估下半年整體營收將較上半年呈現雙位數增長，且毛利率、營益率亦將回升，在BBU需求持續強勁下，看好今明年營收將持續增長。