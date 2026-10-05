聯茂營收／9月58.24億元創新高 漲價效應與 AI 需求雙引擎

台股10月行情啟動，連日來持續寫新紀錄，5日由權王台積電（2330）領軍，指數開高走高，再飆出歷史新高，一度衝達49,770.66點，上漲1,294.92點，距50,000點僅229.34點，這個位置點到底該如何操作？還能買什麼？證券分析師強調，「台積電法說會前不要預設高點」，同時點名看好三大類股為布局優選。

2026-10-05 11:53