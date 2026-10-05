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聯茂營收／9月58.24億元創新高 漲價效應與 AI 需求雙引擎

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
聯茂董事長陳進財（左）、聯茂執行長蔡馨暳（右）。記者尹慧中／攝影
聯茂董事長陳進財（左）、聯茂執行長蔡馨暳（右）。記者尹慧中／攝影

銅箔基板大廠聯茂（6213）今日公布9月營收58.24億元，創新高，月成長15.5%，年成長110.7%，公司說明受惠於漲價效應與AI需求帶動。

聯茂日前應主管機關要求因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。自結8月單月每股稅後純益2.54元。

聯茂公告自結8月單月淨利約9.24億元，年增852.58%，單月每股稅後純益2.54元。聯茂今年第2季單季每股稅後純益3.52元，受惠於中高階CCL缺貨漲價與新產能持續開出挹注，單月獲利相當於第2季72.2%。

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