群電營收／9月24.13億元 第4季預期出貨動能將進一步提升

電源大廠群電（6412）公布9月營收24.13億元，月減2.3%、年減20.9%；累計今年前九個月合併營收236.41億元，年減11%。

群電表示，受客戶端記憶體嚴重缺料及成本壓力影響，NB電源客戶拉貨節奏有所放緩，進而影響9月營收表現。非NB業務則維持穩健，伺服器電源隨新專案持續導入，營運動能穩步提升；衛星通訊電源全系列產品需求強勁，營收較上季成長，惟家用接收器電源正值新舊產品轉換階段，備料及產能仍在調整，待供應鏈逐步到位後，營收表現可望更佳。隨新世代家用接收器電源於9月順利量產，第4季整體訂單較上季倍增，預期出貨動能將進一步提升。

展望未來，群電表示，NB市場受客戶端記憶體缺料及通膨推升成本影響，整體出貨量能下滑。公司策略聚焦獲利與產品價值，優先布局具較佳獲利貢獻的產品與客戶，在市場量縮環境下持續提升產品組合與獲利能力。

在衛星通訊電源方面，公司表示，第4季出貨動能強勁，整體訂單量較第3季呈倍數成長。其中，應用於商用、車載及機載的高效能移動天線電源需求持續擴大，客戶加單動能明顯增強；此外，新世代家用接收器電源已於9月順利量產，第4季出貨動能可望進一步提升。因應客戶強勁拉貨需求，公司加速備料與追料，提升產能與供應能力，全力支應第4季訂單放量。

伺服器電源方面，公司指出，AI伺服器電源專案陸續展現成果。公司亦持續以創新設計與差異化策略布局市場，10月將攜手合作夥伴參與2026年OCP全球峰會，展示新一代全水冷電源及整合方案，提供資料中心更高效、節能的電源與散熱解決方案，並積極與國際Tier-1資料中心客戶接洽，爭取新專案合作機會，拓展未來成長動能。