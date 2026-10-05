快訊

華裔女跟監賴總統兒一家被逮！5日將首度出庭 最重恐被關10年

雨區再擴大！11縣市大雨特報 4縣市大雷雨轟1小時

西門町酒吧搜索案風波延燒 萬華分局4警申誡2次、帶隊官記過

聽新聞
0:00 / 0:00

群電營收／9月24.13億元 第4季預期出貨動能將進一步提升

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源大廠群電（6412）公布9月營收24.13億元，月減2.3%、年減20.9%；累計今年前九個月合併營收236.41億元，年減11%。

群電表示，受客戶端記憶體嚴重缺料及成本壓力影響，NB電源客戶拉貨節奏有所放緩，進而影響9月營收表現。非NB業務則維持穩健，伺服器電源隨新專案持續導入，營運動能穩步提升；衛星通訊電源全系列產品需求強勁，營收較上季成長，惟家用接收器電源正值新舊產品轉換階段，備料及產能仍在調整，待供應鏈逐步到位後，營收表現可望更佳。隨新世代家用接收器電源於9月順利量產，第4季整體訂單較上季倍增，預期出貨動能將進一步提升。

展望未來，群電表示，NB市場受客戶端記憶體缺料及通膨推升成本影響，整體出貨量能下滑。公司策略聚焦獲利與產品價值，優先布局具較佳獲利貢獻的產品與客戶，在市場量縮環境下持續提升產品組合與獲利能力。

在衛星通訊電源方面，公司表示，第4季出貨動能強勁，整體訂單量較第3季呈倍數成長。其中，應用於商用、車載及機載的高效能移動天線電源需求持續擴大，客戶加單動能明顯增強；此外，新世代家用接收器電源已於9月順利量產，第4季出貨動能可望進一步提升。因應客戶強勁拉貨需求，公司加速備料與追料，提升產能與供應能力，全力支應第4季訂單放量。

伺服器電源方面，公司指出，AI伺服器電源專案陸續展現成果。公司亦持續以創新設計與差異化策略布局市場，10月將攜手合作夥伴參與2026年OCP全球峰會，展示新一代全水冷電源及整合方案，提供資料中心更高效、節能的電源與散熱解決方案，並積極與國際Tier-1資料中心客戶接洽，爭取新專案合作機會，拓展未來成長動能。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

功率半導體市況熱 國際大廠喊漲15% 強茂、台半迎漲價紅利

股價連拉八紅K 法人調高南電獲利預估值及目標價

輝達分享與鴻海最新自動化成果 機器人組裝GB300成功率突破95%

國際功率半導體大廠喊漲 法人看好強茂等受惠

相關新聞

南亞科營收／9月首破450億元、連11月創高 第3季單季超越上半年

受市場需求成長帶動，DRAM大廠南亞科（2408）5日公布9月營收450.91億元，月增0.9%、年增576.62%，首度突破450億元大關，連續11個月改寫單月歷史新高。隨9月業績再攀峰，第3季營收也首度跨越千億元。

信驊營收／9月創新高、年增100.9% 伺服器晶片需求旺

信驊（5274）今日公布9月營收創新高達16.36億元，月增0.6%，年增100.9%，公司說明主要是伺服器晶片營收較去年成長。

台光電營收／9月215.32億元創新高 前九月逾1,412億元

銅箔基板廠商台光電（2383）今日公布 9 月合併營收 215.32 億元，月成長 6.9%，與去年同期相比為年增 168.9%；台光電說明受惠AI伺服器成長力道。台光電累計其今年前九月營收為 1,412.27 億元，較去年同期增加 103.7%。

聯茂營收／9月58.24億元創新高 漲價效應與 AI 需求雙引擎

銅箔基板大廠聯茂（6213）今日公布9月營收58.24億元，創新高，月成長15.5%，年成長110.7%，公司說明受惠於漲價效應與AI需求帶動。

智通科創營運報喜 股價收紅、終結三個交易日跌勢

智通科創（8932）營運報喜訊，5日股價成功收紅，終結連續三個交易日下跌。智通旗下子公司Bharat Line Innovations Private Limited已於9月24日完成Letul Investments Private Limited（India）第一階段2％股權交割，象徵集團印度金融科技布局取得關鍵進展，並朝建構完整金融服務生態系再邁進一步。

群電營收／9月24.13億元 第4季預期出貨動能將進一步提升

電源大廠群電（6412）公布9月營收24.13億元，月減2.3%、年減20.9%；累計今年前九個月合併營收236.41億元，年減11%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。