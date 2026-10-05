通吃谷歌、亞馬遜訂單 法人調升金像電獲利預估值及目標價

金像電（2368）日前獲亞馬遜參與私募現增，引發市場熱議，法人預期，隨多層高密度互連（HDI）混合高多層板（HLC）已有突破性優異良率，且谷歌及亞馬遜下一代新品訂單勝券在握，上修獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，谷歌2027年TPU v8晶片預估出貨量將年增126%至910萬顆，兩版本印刷電路板預計2026年第3季起陸續放量，相較前一代產品，PCB產值增加70%至80%，預期市占率可達15%至20%。

再加上微軟、Meta、1.6T交換機新品等訂單持續流入，及報價調漲雙位數效應 加持，法人上修2026年第3季、第4季獲利預估值各約7.6%、16%，將連創新高佳績。

法人指出，下一代亞馬遜T4 AI伺服器晶片PCB規格亦將持續升級，預估相同面積PCB產值提升至少兩倍幅度，若以80%良率計算，毛利率高達50%以上，金像電高良率表現領先同業。

隨厚多層HDI混合HLC將為下一世代 AI PCB標準技術門檻，法人認為，HDI 電鍍增層能力需具備3至11階、HLC需16L能力起跳，擁有此二核心製程能力，成為未來供應商標配，金像電具有關鍵製程能力，由亞馬遜參與私募顯示對其能力認可。