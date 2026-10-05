股價連拉八紅K 法人調高南電獲利預估值及目標價

南電（8046）受惠產能利用率提升及產品調漲效應，第3季營收163.7億元，季增20.6%，法人預估，單季毛利率優於預期，加上第4季ABF載板、BT載板需求續強及漲價，營運可望更上一層樓，法人調高獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，南電第4季成長動能持續強勁，主因除昆山廠產能利用率提升，幾乎全數滿載，及ABF載板、BT載板需求持續強勁外，載板報價延續漲勢亦為關鍵，上修單季營收預估值，換算約季增15%，高於市場共識。

供應鏈調查顯示，第4季BT載板預估調漲個位數百分比，優於先前市場擔憂季持平，法人將毛利率預估值上修至34%，主要受惠載板產能利用率提升、產品組合優化、載板價格上漲等，獲利同步水漲船高。

法人指出，南電向來為超微桌機及筆電產品線ABF載板供應商，預計2027年第1季開始供應AMD Venice的ABF 載板，基於Ibiden及欣興產能已由AI伺服器GPU及AI ASIC占滿，看好南電在AMD Venice市占分配將逾50%。

南電嘉義廠預計2029年量產，目標為CoPoS 載板。法人表示，新產能上線前，目前產能擴充主要聚焦於瓶頸改善，預期南電2027年、2028年ABF產能將分別提升5%至10%，並推動產品組合優化及毛利率提升。