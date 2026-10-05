5萬點在望還可以買？分析師：台積電法說會前不預設高點、看好這些股

台股10月行情啟動，連日來持續寫新紀錄，5日由權王台積電（2330）領軍，指數開高走高，再飆出歷史新高，一度衝達49,770.66點，上漲1,294.92點，距50,000點僅229.34點，這個位置點到底該如何操作？還能買什麼？證券分析師強調，「台積電法說會前不要預設高點」，同時點名看好三大類股為布局優選。

科技大廠法說會本周起陸續登場，大立光（3008）本周四將率先召開法說會，南亞科（2408）預計10月12日舉辦，台積電法說會則是在10月15日，市場高度關注法說會所釋出的訊息，尤其是台積電的產業展望，向來是市場的重要方向。

台積電8月營收5,148.05億600萬元，月增10.1%，年增53.32%，連續四個月改寫新高紀錄，單月營收首度突破5,000億元，法人預估台積電第3季美元財測達成率逾67%，第3季有機會超標。

台積電在上次的法說會預估今年第3季美元營收446~458億美元，將再挑戰新高，中間值換算約季增12%，毛利率65~67%、營益率56~58%，匯率假設基礎新台幣兌美元32。

法人預估，台積電9月營收約4,448~4,832億元，月減約6.1%至13.6%，平均估計月減少約9.9%，但仍為歷年同期最佳；台積電9月營收本周將公布，下用則是法說會，股價5日寫新高，一度衝達2,580元，盤中貢獻大盤指數約576點。

台股早盤以48.574.95點開出，上 99.21點，指數開高走高，一度衝達49,770.66點，上漲1,294.92點，台積電、台達電（2308）、南亞（1303）、聯發科（2454）、台光電（2383）等都是領軍的指標。

台股朝50,000點挺進，許多族群都已大漲，這時候該買股或是獲利調節？還可以布局那些族群？證券分析師張陳浩強調，「台積電法說會前不要預設高點」，同時點名看好三大類股為布局優選。

張陳浩認為，首先是CCL股，預期台燿（6274）9月營收將相當亮眼，是值得留意的個股，當然，台光電及聯茂（6213）也是關注的重點，另外，矽晶圓的合晶（6182）、環球晶（6488）、台勝科（3532）、嘉晶（3016）、漢磊（3707）；被動元件的禾伸堂（3026）、信昌電（6173）、國巨*（2327）、華新科（2492）、蜜望實（8043）也值得留意。