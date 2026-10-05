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這檔化工股傳切入半導體領域 股價連飆四根漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股5日盤中大漲超過1,200點，創下歷史新高，化工股也跟上大盤持續表現強勁，和益（1709）、和桐（1714）、日勝化（1735）、德淵（4720）都亮燈漲停，永光（1711）大漲逾8%，其中和益已連續噴出四根漲停，和益先前指出公司正研發高值化產品預計明年年中至年底，將有初步成績，市場傳出其新產品碳氫樹脂可望切入高階載板、CoWoS封裝及光通訊射頻模組等領域，帶動股價噴漲。

和益為清潔劑、界面活性劑上游原料業者，主要產品包含烷基苯、烷基酚、烷基苯磺酸、石油樹脂及衍生物，而烷基苯及烷基苯磺酸為民生化學用品中家用洗衣粉、清潔劑之必需上游原料。

和益表示，過去主要產品以清潔劑等民生必需品原料為主，為因應產業趨勢，逐步轉向生產高值化特化產品。針對高值化產品目前狀況，和益說目前部分還在實驗室階段、某部分已在進行製程測試。

市場傳出和益新產品碳氫樹脂，可望切入高階載板、CoWoS封裝及光通訊射頻模組等領域，激勵股價持續強漲，不過和益目前未直接證實。

和益第2季財報成績亮眼，主因為產品漲價，但成本卻下降，使得毛利率大幅跳升至32%。第2季營業利益6.63億元，營益率24.67%，歸屬母公司業主淨利3.56億元，較去年同期6,009萬元大增約4.9倍，單季每股純益（EPS）0.75元。

和益今以63.8元跳空開高，股價直衝漲停至64.3元，再創波段新高。

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