AI浪潮與先進製程帶動 南科前八月營收成長36.50%

在全球AI熱潮蓬勃發展的帶動下，南科今年前八月營運表現卓越。在積體電路產業強勁領航下，營業額達2兆4,951.24億元，較去年同期大幅成長36.50%，再創歷史同期新高。南科不僅展現強勁擴張態勢，更持續鞏固在全球高科技供應鏈的核心地位。

南科管理局指出，積體電路產業受高效能運算（HPC）與AI應用需求旺盛，以及3奈米先進製程放量帶動，營業額達2兆1,995.73億元，較去年同期成長38.24%；光電產業之面板廠持續調控產能以穩定獲利、推動轉型，加上不斷電系統銷售持續成長，營業額為1,271.13億元，較去年同期成長1.51%，整體表現平穩。

電腦及周邊產業受惠全球超大規模資料中心建置熱潮，促進通用型與 AI 伺服器出貨持續熱絡，營業額548.12億元，較去年同期成長55.77%。

通訊產業受惠於主流網通設備規格轉換，上游關鍵元件銷售明顯成長，並擴及終端系統，營業額達136.24億元，較去年同期成長25.74%；精密機械產業受惠全球半導體擴產與自動化需求，帶動精密元組件及精密儀器設備顯著成長，營業額達841.56億元，較去年同期成長62.39%；生物技術產業在醫療器材與原料藥國際市場開拓有成下，營業額達109.11億元，較去年同期成長18.14%。

面對全球科技競爭，南科將以既有的產業聚落為基礎，持續完備大南方半導體S廊帶，串聯上中下游供應鏈，厚植區域經濟韌性，鞏固我國半導體產業的國際領先地位。