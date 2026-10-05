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南電8月 EPS 1.69元 法人看好全年上看18.5元
南電（8046）公布8月自結每股獲利（EPS）1.69元，符合市場預期；法人機構表示，儘管南電8月營收因產線排程調整而略降，但大陸昆山ABF載板廠良率改善較預期佳，使得8月載板毛利率已經回升至6月水準，預估整體毛利率回升至30%。
此外，南電公告9月營收月增4.4%，整體第3季營收季增20.6%，優於市場預期。
分析師表示，展望南電第4季營運，預估營收季成長15~19%，BT雖材料未漲價，但因供需緊缺，預期報價將續上漲中低個位數，明年第1季將因材料價格再次調漲而擴大漲幅，ABF 載板持續因供需吃緊，第4季上漲約可逾一成，可望帶動毛利率及獲利持續創高。
展望2027年，1.6T網通交換器晶片將持續放量，ABF用量是前代的翻倍，且南電取得AMDVenice CPU轉單，加上在ABF載板缺貨情況將浮現，將帶動獲利大幅成長，預估今年EPS 上看18.5元。
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