台積電法說會行情暖身 股價創新天價早盤來到2,580元

台積電（2330）10月15日法說會行情提前暖身，股價創新天價早盤來到2,580元，上漲80元。市值達約 66.9 兆元新台幣，以當前匯率換算突破 2 兆美元大關。也帶動台股大盤大漲逾千點、突破 4萬9,000 點大關。台積電本周將公布9月營收數字，市場期待隨著AI商機持續熱轉，台積電第3季財測達高標甚至有機會超標。

台積電日前公布2026年8月營收約為新台幣5,148億600萬元，月增加10.1%，年增加53.3%，連續四個月改寫新高紀錄且單月營收首度突破5,000億元，創新高符合法人預期，法人預期台積電第3季美元財測達成率逾67%，第3季有機會超標。

台積電日前召開法說會，台積電已預估今年第3季美元營收446-458億美元，將再挑戰創新高，中間值換算約季增12%，毛利率65-67%、營益率56-58%，匯率假設基礎新台幣兌美元32。

法人原先推估，按照台積電美元財測換算，推估台積電第3季新台幣營收約介於1兆4,272億元至1兆4,656億元，若以平均值來看相當於接下來8月至9月單月營收將約4,798.1億至4,990.1億元，有機會持續創單月新高，實際創新高符合預期。

展望未來，法人預估，台積電9月營收約介於4,448億元至4,832億元，將較8月的新高下滑，月減少約6.1%至13.6%，平均估計月減少約9.9%，但仍將為歷年同期最佳。