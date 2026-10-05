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台積電衝歷史新高2580元 市值66.9兆創新猷
台股今天早盤不斷改寫盤中歷史新高，最高攻上49646.72點，大漲逾1100點，晶圓代工龍頭台積電早盤衝上歷史新天價2580元，漲80元，漲幅3.2%，市值大增新台幣2.07兆元，衝上歷史新高66.9兆元。
台積電將於15日召開法人說明會，預期2027年資本支出規劃、A14以下先進製程及CoPoS先進封裝進展、是否在美國德州設廠、對人工智慧AI產業發展暫緩論看法、觀察成熟製程和記憶體市況、明年是否調漲價格等，將成為法說會關注焦點。
消息人士透露，台積電正評估與馬斯克（ElonMusk）旗下Terafab半導體和晶片製造園區合作的可能性，協助其營運位在德州的晶圓廠。馬斯克日前親自回應，證實雙方正商討此事。
台積電將公布9月營收，台積電先前預估第3季美元營收將約446億至458億美元，假設平均匯率為1美元兌新台幣32元。推估台積電第3季營運目標應可順利達成，不排除有機會超越目標。
受惠人工智慧（AI）需求強勁，台積電預期，今年美元營收增幅可望微幅超越40%。因應客戶強勁需求，台積電今年資本支出將達到600億至640億美元。
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