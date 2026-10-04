聯上交屋挹注 獲利向上

聯上（4113）營運正向，隨著建案交屋挹注，第4季營收動能明顯轉強，年底前獲利認列倒吃甘蔗，下半年將優於上半年，加上在手建案持續完工，後市樂觀看待。

法人表示，聯上公司治理到位，建築品質在市場具有不錯口碑，經營團隊採穩紮穩打策略，長期在高雄、台南布局多有亮點，被視為績優建商。

綜觀公開財報顯示，聯上隨著建案進入交屋認列期，連續數月來營收明顯升溫，7、8月更連續跳升，其中8月進帳較去年同期大增22.5倍；今年前八月累計營收14.59億元，較去年同期5.73億元大幅成長154.7%，下半年營運轉強趨勢已相當明確。

法人指出，營建業營收快速增加後，後續觀察重點轉向建案毛利率及獲利認列，由於聯上購地眼光精準，土地都是多年前取得成本低，下半年交屋進度順利，建案完工入帳都將有高毛利，預期下半年營運將優於上半年，全年表現值得期待。