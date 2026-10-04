聽新聞
0:00 / 0:00
聯上交屋挹注 獲利向上
聯上（4113）營運正向，隨著建案交屋挹注，第4季營收動能明顯轉強，年底前獲利認列倒吃甘蔗，下半年將優於上半年，加上在手建案持續完工，後市樂觀看待。
法人表示，聯上公司治理到位，建築品質在市場具有不錯口碑，經營團隊採穩紮穩打策略，長期在高雄、台南布局多有亮點，被視為績優建商。
綜觀公開財報顯示，聯上隨著建案進入交屋認列期，連續數月來營收明顯升溫，7、8月更連續跳升，其中8月進帳較去年同期大增22.5倍；今年前八月累計營收14.59億元，較去年同期5.73億元大幅成長154.7%，下半年營運轉強趨勢已相當明確。
法人指出，營建業營收快速增加後，後續觀察重點轉向建案毛利率及獲利認列，由於聯上購地眼光精準，土地都是多年前取得成本低，下半年交屋進度順利，建案完工入帳都將有高毛利，預期下半年營運將優於上半年，全年表現值得期待。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。