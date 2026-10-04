華鉬（6990）高純鉬材料，強攻半導體。董事長王大介表示，公司目前高純氧化鉬純度已達3N（99.9%），正持續朝4N（99.99%）推進，後續更將挑戰「五個9」的5N（99.999%）超高純度規格，產品應用將跨入電子級與半導體領域。

華鉬既有本業同步升溫。受惠國際鉬價上揚及出貨動能增溫，8月合併營收2.23億元，月增24.8%、年增122.2%，連續七個月年增，並創單月歷史新高；累計前八月營收13.52億元、年增80.7%，已超越去年全年12.65億元。法人預期，第3季營收可望優於上季及去年同期，全年營收有機會挑戰歷史新高。

王大介指出，華鉬目前以生產高純氧化鉬為主，純度已達3N，下一階段將提升至4N，並送交國外供應商進行化學及物理驗測，待驗證通過後，即可進一步拓展國際市場；在4N規格站穩後，公司也將持續朝5N超高純度規格邁進，拉高產品技術門檻與附加價值。

隨半導體製程持續微縮，新材料應用受到關注，鉬也逐步由傳統特殊鋼、不銹鋼及高溫合金的重要添加元素，向電子及半導體材料延伸。華鉬表示，公司生產的鉬純度正朝「五個9」電子級應用挺進，未來若能完成高純度產品驗證，將有機會進一步跨入高階電子材料供應鏈。

半導體應用方面，王大介表示，目前包括二硫化鉬、二氯二氧化鉬等潛在半導體原料，仍處於產業研發與技術探討階段，尚未真正大量應用於1奈米以下製程。以華鉬而言，未來可運用既有高純氧化鉬為基礎，透過化學合成並與研發團隊合作，進行二硫化鉬相關研發與測試，加速產品驗證與應用落地。

近期二硫化鉬在先進半導體領域受到高度關注。台積電與陽明交大團隊日前成功開發高效能單層二硫化鉬頂閘極電晶體，研究成果並刊登於《Nature Electronics》，市場也因此重新聚焦二硫化鉬作為矽材料持續微縮後的新型通道材料潛力。