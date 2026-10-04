聽新聞
0:00 / 0:00

華鉬強攻半導體材料

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

華鉬（6990）高純鉬材料，強攻半導體。董事長王大介表示，公司目前高純氧化鉬純度已達3N（99.9%），正持續朝4N（99.99%）推進，後續更將挑戰「五個9」的5N（99.999%）超高純度規格，產品應用將跨入電子級與半導體領域。

華鉬既有本業同步升溫。受惠國際鉬價上揚及出貨動能增溫，8月合併營收2.23億元，月增24.8%、年增122.2%，連續七個月年增，並創單月歷史新高；累計前八月營收13.52億元、年增80.7%，已超越去年全年12.65億元。法人預期，第3季營收可望優於上季及去年同期，全年營收有機會挑戰歷史新高。

王大介指出，華鉬目前以生產高純氧化鉬為主，純度已達3N，下一階段將提升至4N，並送交國外供應商進行化學及物理驗測，待驗證通過後，即可進一步拓展國際市場；在4N規格站穩後，公司也將持續朝5N超高純度規格邁進，拉高產品技術門檻與附加價值。

隨半導體製程持續微縮，新材料應用受到關注，鉬也逐步由傳統特殊鋼、不銹鋼及高溫合金的重要添加元素，向電子及半導體材料延伸。華鉬表示，公司生產的鉬純度正朝「五個9」電子級應用挺進，未來若能完成高純度產品驗證，將有機會進一步跨入高階電子材料供應鏈。

半導體應用方面，王大介表示，目前包括二硫化鉬、二氯二氧化鉬等潛在半導體原料，仍處於產業研發與技術探討階段，尚未真正大量應用於1奈米以下製程。以華鉬而言，未來可運用既有高純氧化鉬為基礎，透過化學合成並與研發團隊合作，進行二硫化鉬相關研發與測試，加速產品驗證與應用落地。

近期二硫化鉬在先進半導體領域受到高度關注。台積電與陽明交大團隊日前成功開發高效能單層二硫化鉬頂閘極電晶體，研究成果並刊登於《Nature Electronics》，市場也因此重新聚焦二硫化鉬作為矽材料持續微縮後的新型通道材料潛力。

半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

CCL 材料升級戰開打 崇舜加速布局

黑手變晶圓後盾！中市756家特定工廠具科技供應鏈潛力　搶攻半導體、AI商機

PCB迎最強旺季 「這檔ETF」直接買整條供應鏈

精測營收／受惠 AI 測試需求暢旺 9月6.52億元再次攻頂

相關新聞

卡位特斯拉Optimus量產商機 盟立搶機器人財

盟立（2464）搶攻特斯拉新款人形機器人Optimus量產商機報捷，主要供應Optimus關鍵諧波減速機與關節模組，在海內外生產據點先後通過客戶認證後，將進入放量出貨期。

昕力資年營收拚增雙位數

資訊服務廠昕力資*（7781）今年前八月合併營收年成長逾一成，下半年可望受惠海外金融客戶訂單加持，法人看好，昕力資今年營運將可望保持雙位數成長，且明年業績有望更上層樓。

CCL材料升級 崇舜扮先鋒

CCL材料升級戰開打，崇舜（7763）扮先鋒。AI伺服器推升高階銅箔基板（CCL）材料升級，特化廠崇舜卡位關鍵樹脂添加劑，旗下「特殊胺類固化劑」已導入BMI樹脂體系，並朝高階CCL應用推進，卡位下階段關鍵需求。

輝達新晶片 帶旺 PC 廠

品牌大廠華碩（2357）預料將在本周四（8日）推出輝達最新RTX Spark超級筆電，微星也準備開賣RTX Spark迷你電腦，伴隨宏碁規劃推出RTX Spark迷你桌機，技嘉也將加入戰局。法人看好，輝達新PC助陣下，有望為PC品牌廠本季營運注入新動能。

統一集團生技布局報捷 轉投資美力齡生技規劃明年Q3登興櫃

統一（1216）集團生技布局報捷，轉投資美力齡生技昨（4）日宣布，旗下阿茲海默症（Alzheimer's disease，AD）口服小分子新藥TML-6，已於9月啟動跨國二期臨床試驗，預計在美國、瑞典及台灣共20家醫院收案210人，預期2028年底解盲；美力齡並規劃2027年第3季登錄興櫃。

惠民奪嘉義再生水廠大單

惠民（6971）宣布，取得「嘉義縣擴大縣治再生水廠興建移轉營運案」，契約建設費總金額約16.9億元，興建完成後，由主辦機關依契約約定一次或分期給付建設經費取得所有權，挹注營收可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。