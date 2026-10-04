櫃買家族再添新兵，明（6）日儒億（6604）上櫃掛牌，承銷價24元。厚美德、大易橙也將在同日登錄興櫃，興櫃認購價分別為15元、252元。

儒億主要從事汽、機車OEM市場之車燈、電子開關與光源啟動模組等產品，暨客製化車燈模具之設計、開發、生產及銷售，2025年度合併營收為20.7億元，稅後淨利為1.1億元，每股稅後純益（EPS）為2.72元。

儒億2026年上半年度合併營收為10.83億元，稅後淨利為9,755萬元，EPS為2.22元。光是今年上半年獲利已經逼近去年全年。承銷價24元，2日興櫃均價收在28.36元。

興櫃方面，厚美德將於6日登錄興櫃，主要從事血糖檢測儀及血糖檢測試片產品之研發、製造及銷售。輔導推薦證券商為台中銀、玉山，以及康和證券，興櫃認購價15元。厚美德成立於2000年，目前實收資本額為4.26億元。

厚美德致力於為全球客戶提供精準、便捷與安全之自我健康管理解決方案，且重視技術研發與品質管控。

大易橙同樣於6日登錄興櫃，主要從事高科技廠房電力系統工程之規劃、設計、施工、測試及維護，服務內容涵蓋電力內連線工程、二次配電工程及一般廠務工程，並提供客戶自規劃、施工至測試驗收之完整工程服務，以滿足高科技產業對供電系統安全性、穩定性及可靠性之需求。

輔導推薦證券商為台新、元大，以及中國信託證券，興櫃認購價252元。

大易橙成立於2021年12月2日，為半導體廠廠務電力工程之下包承包商，核心業務聚焦於廠內二次配電及內連線工程，近年業務範疇逐步向跨系統工程發展，並透過與多家總承包商及設備商合作之多元化策略，維持議價能力及穩定訂單來源。

近年受AI及5G應用快速發展帶動，半導體新建廠及擴廠需求持續增加，大易橙亦積極布局日本、美國、新加坡及德國等海外據點，提供工程施工及連工帶料之一站式服務。