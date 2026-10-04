聽新聞
0:00 / 0:00

櫃買家族再添三新兵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族再添新兵，明（6）日儒億（6604）上櫃掛牌，承銷價24元。厚美德、大易橙也將在同日登錄興櫃，興櫃認購價分別為15元、252元。

儒億主要從事汽、機車OEM市場之車燈、電子開關與光源啟動模組等產品，暨客製化車燈模具之設計、開發、生產及銷售，2025年度合併營收為20.7億元，稅後淨利為1.1億元，每股稅後純益（EPS）為2.72元。

儒億2026年上半年度合併營收為10.83億元，稅後淨利為9,755萬元，EPS為2.22元。光是今年上半年獲利已經逼近去年全年。承銷價24元，2日興櫃均價收在28.36元。

興櫃方面，厚美德將於6日登錄興櫃，主要從事血糖檢測儀及血糖檢測試片產品之研發、製造及銷售。輔導推薦證券商為台中銀、玉山，以及康和證券，興櫃認購價15元。厚美德成立於2000年，目前實收資本額為4.26億元。

厚美德致力於為全球客戶提供精準、便捷與安全之自我健康管理解決方案，且重視技術研發與品質管控。

大易橙同樣於6日登錄興櫃，主要從事高科技廠房電力系統工程之規劃、設計、施工、測試及維護，服務內容涵蓋電力內連線工程、二次配電工程及一般廠務工程，並提供客戶自規劃、施工至測試驗收之完整工程服務，以滿足高科技產業對供電系統安全性、穩定性及可靠性之需求。

輔導推薦證券商為台新、元大，以及中國信託證券，興櫃認購價252元。

大易橙成立於2021年12月2日，為半導體廠廠務電力工程之下包承包商，核心業務聚焦於廠內二次配電及內連線工程，近年業務範疇逐步向跨系統工程發展，並透過與多家總承包商及設備商合作之多元化策略，維持議價能力及穩定訂單來源。

近年受AI及5G應用快速發展帶動，半導體新建廠及擴廠需求持續增加，大易橙亦積極布局日本、美國、新加坡及德國等海外據點，提供工程施工及連工帶料之一站式服務。

興櫃 OEM

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

惠民取得嘉義再生水BTO案 16.9億元建設規模、15年營運期

崇越、環球晶 四檔夯

美力齡啟動阿茲海默症口服新藥TML-6二期臨床 力拚明年第3季登錄興櫃

國科會通過13件投資案 總額512億元

相關新聞

卡位特斯拉Optimus量產商機 盟立搶機器人財

盟立（2464）搶攻特斯拉新款人形機器人Optimus量產商機報捷，主要供應Optimus關鍵諧波減速機與關節模組，在海內外生產據點先後通過客戶認證後，將進入放量出貨期。

昕力資年營收拚增雙位數

資訊服務廠昕力資*（7781）今年前八月合併營收年成長逾一成，下半年可望受惠海外金融客戶訂單加持，法人看好，昕力資今年營運將可望保持雙位數成長，且明年業績有望更上層樓。

CCL材料升級 崇舜扮先鋒

CCL材料升級戰開打，崇舜（7763）扮先鋒。AI伺服器推升高階銅箔基板（CCL）材料升級，特化廠崇舜卡位關鍵樹脂添加劑，旗下「特殊胺類固化劑」已導入BMI樹脂體系，並朝高階CCL應用推進，卡位下階段關鍵需求。

輝達新晶片 帶旺 PC 廠

品牌大廠華碩（2357）預料將在本周四（8日）推出輝達最新RTX Spark超級筆電，微星也準備開賣RTX Spark迷你電腦，伴隨宏碁規劃推出RTX Spark迷你桌機，技嘉也將加入戰局。法人看好，輝達新PC助陣下，有望為PC品牌廠本季營運注入新動能。

統一集團生技布局報捷 轉投資美力齡生技規劃明年Q3登興櫃

統一（1216）集團生技布局報捷，轉投資美力齡生技昨（4）日宣布，旗下阿茲海默症（Alzheimer's disease，AD）口服小分子新藥TML-6，已於9月啟動跨國二期臨床試驗，預計在美國、瑞典及台灣共20家醫院收案210人，預期2028年底解盲；美力齡並規劃2027年第3季登錄興櫃。

惠民奪嘉義再生水廠大單

惠民（6971）宣布，取得「嘉義縣擴大縣治再生水廠興建移轉營運案」，契約建設費總金額約16.9億元，興建完成後，由主辦機關依契約約定一次或分期給付建設經費取得所有權，挹注營收可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。