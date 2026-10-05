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昕力資年營收拚增雙位數
資訊服務廠昕力資*（7781）今年前八月合併營收年成長逾一成，下半年可望受惠海外金融客戶訂單加持，法人看好，昕力資今年營運將可望保持雙位數成長，且明年業績有望更上層樓。
昕力資今年營運持續向上，下半年更成功打入東南亞金融客戶市場，訂單效益逐步顯現。法人指出，昕力資目前成功聯手安碁資訊、誠雲科技、契星科技及新漢等合作夥伴，打入新加坡市場，且後續更有機會開拓菲律賓、印尼等金融商機，業績可望持續升溫。
昕力資8月合併營收5,871萬元，月減7.5%、年增33%。累計前八月合併營收5.57億元、年增14.7％。法人推估，昕力資下半年業績可望超越上半年，同時帶動今年全年營運保持年成長雙位數，明年在AISO聯盟綜效發揮下，業績將更上層樓。
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