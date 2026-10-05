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惠民奪嘉義再生水廠大單
惠民（6971）宣布，取得「嘉義縣擴大縣治再生水廠興建移轉營運案」，契約建設費總金額約16.9億元，興建完成後，由主辦機關依契約約定一次或分期給付建設經費取得所有權，挹注營收可期。
惠民指出，此案範疇涵蓋取水系統、汙水處理系統功能提升、再生水處理系統、輸水系統，以及南科嘉義園區高階處理設施系統，興建及特許期合計約18年三個月（含15年營運期），建置完成後，每日可供應南科嘉義園區5,400噸再生水使用。
惠民取得「嘉義縣擴大縣治再生水廠興建移轉營運案」，是繼去年拿下台南仁德再生水廠之後，又一次公司接單重大里程碑；尤其仁德再生水廠為國內首座導入「以水換水」模式再生水計畫，每日可供應8,000噸再生水，透過企業間用水交換機制，間接支援南科高科技產業用水需求。
惠民表示，隨半導體產業龍頭持續擴廠，穩定且多元的產業用水需求同步提升，再生水逐步成為支撐科技產業發展的重要水源之一。
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