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宜特今年獲利有望成長
電子產業驗證分析廠宜特（3289）今年3月中以來不再併表子公司宜錦，法人估計，該公司今年業績可望與去年持平或小幅年減，但每股純益（EPS）有機會與去年相當或略高。
法人認為，宜特第3季業績可能較第2季小增，本季營收則有望與上季相當。毛利率方面，宜特第2季毛利率提升至26.13%，受惠產品組合調整，第3季毛利率有機會邁向三成。
展望未來，法人表示，宜特AI相關動能延續，有包括AI與先進封裝相關可靠度驗證、故障分析等需求，加上與晶圓代工大廠合作矽光子相關驗證服務本季開始挹注貢獻，明年可望逐漸放量。
宜特提到，AI持續帶動半導體產業朝先進製程、先進封裝、高速傳輸與光電整合發展，矽光子等技術也受到高度關注，驗證分析需求的廣度與複雜度持續提升。
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