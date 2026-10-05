AI電力革命推升價格

AI伺服器不僅帶動GPU、記憶體需求爆發，更掀起新一波電力革命，業界指出，輝達新世代AI平台持續推進，單一機櫃用電量快速攀升，從高壓配電、電源轉換到終端晶片供電，每個環節都需要功率半導體參與，推升相關元件用量與規格，成為這波功率半導體供需吃緊、漲價潮一波波的關鍵推手。

業界分析，功率半導體主要負責電能轉換、電壓控制及電路保護，如同電子設備的電力調節閥，確保電能以適當電壓與電流輸送至各個元件，廣泛應用於伺服器、電動車、工業設備及儲能系統。

過去伺服器電源架構相對單純，如今AI晶片運算能力大幅提升，對供電效率與穩定度要求同步增加，使MOSFET、IGBT、整流二極體及碳化矽（SiC）等功率元件重要性快速提高。

以輝達推動的新一代800V高壓直流架構為例，電力由高壓端進入機櫃後，須經過多級轉換，降至約48V至54V，再進一步轉換為GPU所需的約1V低電壓，每一次轉換都涉及功率元件的切換與控制，帶動高耐壓、大電流及低損耗元件需求。

法人認為，傳統低壓配電面臨的最大瓶頸，在於功率提高時電流同步增加，導致線路損耗與散熱負擔加重，而改採800V高壓直流配電，可降低傳輸電流、減少銅線用量及電力損耗，但也使高壓端的切換、保護及電源轉換元件必須同步升級，推升單一AI機櫃的功率半導體價值。

另外，部分晶圓廠重新配置8吋產能，成熟製程供給受到排擠，但AI伺服器所需的電源管理晶片、MOSFET及保護元件卻繼續增加，使成熟製程不再只是過去供應充裕的市場，部分料號交期逐步拉長。