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輝達新晶片 帶旺 PC 廠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

品牌大廠華碩（2357）預料將在本周四（8日）推出輝達最新RTX Spark超級筆電，微星也準備開賣RTX Spark迷你電腦，伴隨宏碁規劃推出RTX Spark迷你桌機，技嘉也將加入戰局。法人看好，輝達新PC助陣下，有望為PC品牌廠本季營運注入新動能。

陸媒報導，華碩基於輝達RTX Spark N1X超級晶片的ProArt 創16（P16）創作筆電，將於8日登場。據了解，該設備號稱「全球首款代理式AI筆電」，打造生成式AI（Agentic AI）創作筆電新型態，讓創意工作流無須再依託雲端。

華碩已在今年台北國際電腦展（COMPUTEX）揭露這款型號為「H7607」的裝置於規格，支援128GB統一記憶體，配備VESA DisplayHDR True Black 1000認證OLED螢幕，內建99.9Whr電池，薄至12.9mm、輕約1.77公斤，另有14吋級的ProArt P14機種。

華碩共同執行長胡書賓之前指出，通路客戶對RTX Spark系列新品預訂超乎預期地好，華碩原規畫的首批可供量已全數被預訂一空，正積極向輝達追加供貨。

微星透過官方網站發布最新RTX Spark迷你PC「EdgeMesa N AI+」，這款迷你PC搭載性能最強的輝達RTX Spark系統單晶片（SoC）「N1X」，包含一顆20核心Grace CPU和一個採用Blackwell架構、擁有6,144個CUDA核心的RTX GPU。

微星指出，這款迷你PC採用銀色機殼，並配備全通風前面板，最高可選配128GB LPDDR5X統一記憶體，並配備一個NVMe固態硬碟（SSD）插槽，最大支援4TB儲存容量。

微星產品長彭仁坊先前透露，目前微星搭載高階版N1X晶片的筆電第一批貨已接近預訂一空，正積極向輝達追單。

宏碁則公布，其精巧型桌上型電腦「Acer SFF RTX Spark」提供最高1 petaflop運算效能，滿足代理型AI在本地端運算需求，輝達RTX Spark 重新定義個人運算，將個人AI代理、進階內容創作與高效能遊戲體驗整合於全新平台，為新世代 Windows PC 體驗量身打造，預期將在10月開賣。

技嘉方面，法人預估，該公司可望在明年第1季推出RTX Spark機種，增添業績成長力道。

輝達 晶片 華碩 筆電 宏碁

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