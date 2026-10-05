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卡位特斯拉Optimus量產商機 盟立搶機器人財

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

盟立（2464）搶攻特斯拉新款人形機器人Optimus量產商機報捷，主要供應Optimus關鍵諧波減速機與關節模組，在海內外生產據點先後通過客戶認證後，將進入放量出貨期。

盟立今年已先搶食先進封裝對產能自動化需求大爆發商機，營運步步高，如今人形機器人業務也將放量，法人看好，盟立本季將進入出貨高峰期，明年首季亦將淡季不淡。盟立不評論客戶訂單與業績等傳聞。

盟立8月合併營收9.28億元，攀上近44個月來高點，月增7.6%，年增73.7%，並且是去年12月起，連續九個月營收正成長；前八月合併營收58.25億元，年增31.4%，為近三年同期新高。

盟立今年在國際半導體展中，展現其「新世代半導體智慧製造」 的技術實力，秀出整合先進封裝搬運、智動化系統到人形機器人的全方位解決方案，並大秀人形機器人與百分之百國產製造的機器狗，展現AI技術、靈巧動作與跨場域協同作業能力。

因應大客戶全力搶攻人形機器人商機，並加快新產品量產腳步，盟立集團台灣廠區已開始供貨人形機器人關鍵的諧波減速機與關節模組，深圳合資廠也同步量產出貨；另外，盟立偕科達利及盟英科技合資成立「科盟（泰國）」新公司，加速於今年下半年量產出貨機器人關鍵元件，以滿足大客戶人形機器人量產需求。

法人指出，在半導體產業自動化需求大爆發挹注下，盟立在手訂單上看150億元，2026年營運確立走出2025年營運虧損谷底。

盟立 機器人 特斯拉 人形機器人

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