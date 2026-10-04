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瑞銀：穩懋受惠於SpaceX星鏈V3衛星升級 目標價從500元升到725元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
瑞銀證券釋出報告指出，穩懋是低軌衛星升級循環中最明確的長期受益者之一，因此將目標價由500元調升至725元。台股示意圖。記者曾原信／攝影
瑞銀證券釋出報告指出，穩懋是低軌衛星升級循環中最明確的長期受益者之一，因此將目標價由500元調升至725元。台股示意圖。記者曾原信／攝影

SpaceX在9月底成功完成「星艦」（Starship）第14次試飛，開啟星鏈Starlink） V3衛星的升級周期。瑞銀證券釋出報告指出，穩懋（3105）是低軌衛星（LEO）升級循環中最明確的長期受益者之一，因此將目標價由500元調升至725元，重申「買進」評等。

瑞銀表示，星鏈升級到V3衛星及Mobile V2平台，將大幅提升對於射頻（RF）元件的需求。瑞銀估計，相較於V2，每顆V3衛星的功率放大器（PA）與低雜訊放大器（LNA）含量可能增加4-5倍。更重要的是，化合物半導體技術性能提高，代表每顆衛星的砷化鎵（GaAs）與氮化鎵（GaN）材料消耗可能增加6-7倍。未來數年，這些都將是穩懋獲利成長的主要動能。

瑞銀指出，穩懋在GaAs與GaN晶圓代工享有領導地位。低軌衛星今年將貢獻穩懋總營收約10%，到2028年加速至約30%，使基礎設施部門營收占比由今年的約35%提升至2028年的約50%。

瑞銀指出，穩懋低軌衛星營收今年約占基礎設施營收的30%，將推動基礎設施營收更快速成長。此外，V3衛星採用GaN功率放大器，比GaAs功率放大器的毛利率高出10–20個百分點，因此將推動穩懋整體毛利率由今年的29.4%成長至2028年的37.1%。

瑞銀將穩懋2027年獲利上調72%、2028年獲利調高31%，預估2025-2030年的每股稅後純益（EPS）年複合成長率（CAGR）將達44%，且產品組合與營運槓桿改善可望進一步提升毛利率。

SpaceX 穩懋 衛星 Starlink 星鏈

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