均線多頭排列 法人：期待台積電營收數據帶頭台股上攻

上周加權指數溫和收高，不過日均成交值低於節前一周，法人表示，量縮創高代表推升力量來自換手與輪動，而非新資金大舉進場；加權指數位於所有均線之上，均線呈多頭排列且全數上揚；KD交叉向上，MACD柱狀體為正，兩者都沒有轉折訊號；雖然RSI則已進入超買區但市場成交量來看並未過熱，中期多頭格局並未遭到破壞。本周指數區間看45000點至50000點。

滙豐投信指出，今年台灣企業獲利成長率預期將一舉衝上46%的歷史高峰，總金額將突破新台幣6兆元，可望持續驅動台股榮景。

永豐投顧表示，10月8日將公布台積電9月營收，第三季財測美元營收446億～458億美元，8月已首破5000億元，若9月落在上緣，法說前的上修預期會先帶動半導體權值、先進封裝與設備股。而A16量產提前以及N2擴產是否能更快帶動營收與毛利值預期都值得期待。其次，各大公司也將公布營收，包括AI伺服器、PCB、散熱、電源與ABF是近期最強主線，市場習慣在營收公布前提前卡位，公布後再驗證。

另外，輝達評估下一代AI晶片封裝導入玻璃基板，最快2028年前導入，LCD-STN面板因此成為上周最強族群，題材明顯跑在基本面之前，但須注意的是光學器材接單連4個月負成長、面板需求依舊疲弱，已有概念股澄清退出玻璃製程，且中國面板廠低價競爭仍壓縮台廠毛利，題材與基本面的落差越拉越大，後續走勢取決於9月營收與更多確切的供應鏈訊息能否補上缺口。

不過，整體來說，匯豐投信指出，台股強勁的成長動能，主要來自全球大型雲端業者與科技龍頭大打AI軍備賽，各家企業對台灣先進製程與高階晶片的需求有增無減，推升本土產業鏈的獲利預期；2027年即使面對高基期的挑戰，預估整體企業獲利仍將展現近30%的驚人成長。

因此，以台積電為主軸，永豐投顧認為，台積電有機會擔綱主角，帶動台股突破前波高原區，而接下來就是靜待基本面與各項營運數據的上修以及對未來預估的上修來帶動股價，而台股雖然資金較為不足成交量遲遲未能出來，但市場信心強，因此不斷低量小漲，接下來波動加劇，須謹慎留意槓桿狀況，並且也積極參與市場逢低承接。