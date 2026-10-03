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樺漢下半年營運展望正向 法人估今年EPS 24.2元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

樺漢（6414）第2季毛利率19.32%，較上季減少0.79個百分點，主要是原物料價格上漲以及較低毛利的智慧工廠與廠務事業群比重提升，稅後純益為10.5億元，季增39.7%，年增86%，每股獲利（EPS）7.15元。

法人機構表示，樺漢給出2026年的展望，相較於2025年，營收、毛利、稅後純益和EPS皆為高成長，其中營收和EPS整體展望有上修，同時在手訂單為2,550億元，也較上次法說的2,150億元增加。

同時，NCR Voyix已在4月開始放量，上半年貢獻120億元，今年貢獻營收將超過250億元，預計整體規模達1,000億元，出貨為期六年。這次樺漢跟NCR Voyix合作，主要提供零售方案設計與系統整合，NCR Voyix則是銷售代理商。

樺漢於8月確認Kontron所有收購條件均已達成，並順利通過主管機關審批，公開收購案於8月正式交割完成，交易完成後，樺漢對Kontron的持股比例將從近30%提升至近49.4%，持續掌握實質營運主導權，未來將加速軟硬體深化整合，全力布局Edge AI與實體AI應用，預計自2027年起發揮營運與成本綜效。

分析師表示，預估樺漢今年營收為1,867.1億元，年增31.2%，稅後純益為37.9億元，年增18.2%，EPS上看24.2元，明年營運將持續成長。

樺漢 法人 EPS

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