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力成受惠記憶體和先進封測需求 法人估今年EPS上看12.8元
力成（6239）PLP相關技術已跨入客戶產品驗證、並切入AMD供應鏈，預期2027年貢獻營收，此外，2026年底將小量生產矽光子元件，2027年可望量產交換器的CPO，法人機構表示，力成受惠記憶體和先進封測需求增加，營運逐步向上，預估今年每股獲利（EPS）上看12.8元。
法人機構表示，今年5月AMD（超微）宣布將在台灣產業體系投資超過100億美元，以擴大策略合作夥伴關係，提升下一代AI基礎設施的先進封裝製造產能，並提出和力成合作面板級先進封裝技術。AMD與力成合作的意義在於核心CPU導入力成2.5D panel level技術。
力成為滿足AI相關需求，為特定美國大客戶AMD建置全新PLP產線。力成已具備510mmx515mm面板級封裝解決方案，且是全球少數能提供完整解決方案的公司之一；目前支援AMD專案的先進封裝設備皆已進駐並安裝，正密集進行客戶端驗證。
PLP產能方面，力成原規劃2026年底直接大舉新增3K片月產能，因關鍵設備交期延長，最新產能建置改為分階段到位。2026年底月產能1K片。2027年年中產能預計進一步擴增至2K片，並配合客戶產品驗證完成，正式進入商業化量產階段。力成優先將第一階段產能2K片的機台設備全部準備就緒，並將其標準作業流程（SOP）與製造參數完全定案。
分析師表示，記憶體及AI需求暢旺，使力成整體產能緊張，營收有望持續上揚，公司積極精進AI相關先進封測技術，認證通過後，出貨量大增，將為新成長動能，估今年EPS上看12.8元。
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