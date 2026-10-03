快訊

綠委議場自拍、高歌應援沈伯洋 王世堅低頭滑手機？本人急解釋

逛好市多最怕人擠人！他問「幾點去才舒服」 會員曝最佳採買時機

習近平體力變差？美媒曝川習會「中方提1不尋常要求」 專家喊前所未有

聽新聞
0:00 / 0:00

美股財報季將起跑 即使升息也無損優質 AI龍頭的獲利基調

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

10月中旬起，美股第3季財報將陸續公布。中租基金平台總經理蘇皓毅提醒，高殖利率雖會使AI概念股的評價修正，但無損優質AI龍頭的獲利基調，財報可望再次印證成長動能，投資組合應掌握「強者恆強」的原則。

美國聯準會（Fed）將於10月底開會，市場預期升息機率降低。蘇皓毅指出，Fed在9月升息屬於預防性升息，目的在壓低市場通貨膨脹預期。美國通膨並未失控，其實不具備連續升息的條件。

無論如何，高利率將維持更長的時間。在高利率環境，蘇皓毅分析，AI企業受惠於高營收與高獲利成長，對利率敏感度低，科技巨頭也能以發債或自有現金流支撐投資；反觀依賴區域性銀行信貸與浮動利率貸款的中小企業，以及重度資本支出產業與公用事業，將首當其衝。

長期而言，蘇皓毅認為，Fed主席華許相信AI的廣泛應用具備大幅推升勞動生產力的潛力。撇除算力因素，AI應用的邊際成本趨近於零，具備「科技通縮」特性。企業營收與獲利創高靠的是AI帶來的生產力躍升與成本結構重塑，而非漲價或擴張人力，物價不致陷入螺旋式上升。

進入第4季，蘇皓毅建議，核心部位掌握「強者恆強」，鎖定美股及亞股（台、日、韓）等具備AI供應鏈定價優勢與獲利動能的股票型或多重資產基金；衛星部位著重「防禦抗震、成長並進」，一方面卡位新加坡等成熟股市穩定組合，一方面布局越南等新興市場，掌握資金外溢與人口紅利。

至於投資組合中的避險部位，蘇皓毅建議納入黃金股票基金作為長線保護傘。同時投資人可以善用中租基金平台「靈活扣」的回檔紀律扣款機制，讓每一次回檔都成為累積部位的機會。

財報 升息 美股 高殖利率 Fed 美國聯準會 營收 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股市值型ETF有戲 可望搶搭Q4多頭行情

ETF布局 Q4股優於債 透過台股、海外科技股搶成長商機

AI基建基金 後勁十足

市值型ETF攻守兼備 00912擬配1.8元、年化配息率上看20%

相關新聞

力成受惠記憶體和先進封測需求 法人估今年EPS上看12.8元

力成（6239）PLP相關技術已跨入客戶產品驗證、並切入AMD供應鏈，預期2027年貢獻營收，此外，2026年底將小量生產矽光子元件，2027年可望量產交換器的CPO，法人機構表示，力成受惠記憶體和先進封測需求增加，營運逐步向上，預估今年每股獲利（EPS）上看12.8元。

美股財報季將起跑 即使升息也無損優質 AI龍頭的獲利基調

10月中旬起，美股第3季財報將陸續公布。中租基金平台總經理蘇皓毅提醒，高殖利率雖會使AI概念股的評價修正，但無損優質AI龍頭的獲利基調，財報可望再次印證成長動能，投資組合應掌握「強者恆強」的原則。

精測營收／受惠 AI 測試需求暢旺 9月6.52億元再次攻頂

中華精測（6510）3日公告9月營收6.52億元，月增2.1%、年增55.9%，創歷史新高；今年在AI需求暢旺加持下，累計前三季營收衝上49.02億元，年增35.8%，已超越2025年全年營收水準，業績表現亮眼。

光寶砸88億 加碼高雄

因應營收成長，光寶科技昨（2）日公告，擬斥資88.5億元擴增高雄產能，將購置生產設備及施行廠房機電工程等。

華泰唱旺今明年展望

封測廠華泰（2329）昨（2）日舉行法說會，釋出正向展望。今年陸續調漲封測價格，效益自第3季財報開始顯現，明年隨記憶體原廠客戶比重提升、企業級固態硬碟（eSSD）業務成長，加上大型封測廠聚焦先進封裝，帶動傳統封測訂單外溢，看好記憶體、邏輯IC兩大業務同步向上。

騰輝8月EPS 2元 南電1.69元

銅箔基板（CCL）持續供不應求，騰輝-KY（6672）近期股價再創掛牌新高的439元，依規定公告相關財務數字。8月合併營收8.06億元，年增133.2%，稅後純益1.65億元，年增568.1%，每股純益2元，第2季單季每股純益2.69元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。