美股財報季將起跑 即使升息也無損優質 AI龍頭的獲利基調

10月中旬起，美股第3季財報將陸續公布。中租基金平台總經理蘇皓毅提醒，高殖利率雖會使AI概念股的評價修正，但無損優質AI龍頭的獲利基調，財報可望再次印證成長動能，投資組合應掌握「強者恆強」的原則。

美國聯準會（Fed）將於10月底開會，市場預期升息機率降低。蘇皓毅指出，Fed在9月升息屬於預防性升息，目的在壓低市場通貨膨脹預期。美國通膨並未失控，其實不具備連續升息的條件。

無論如何，高利率將維持更長的時間。在高利率環境，蘇皓毅分析，AI企業受惠於高營收與高獲利成長，對利率敏感度低，科技巨頭也能以發債或自有現金流支撐投資；反觀依賴區域性銀行信貸與浮動利率貸款的中小企業，以及重度資本支出產業與公用事業，將首當其衝。

長期而言，蘇皓毅認為，Fed主席華許相信AI的廣泛應用具備大幅推升勞動生產力的潛力。撇除算力因素，AI應用的邊際成本趨近於零，具備「科技通縮」特性。企業營收與獲利創高靠的是AI帶來的生產力躍升與成本結構重塑，而非漲價或擴張人力，物價不致陷入螺旋式上升。

進入第4季，蘇皓毅建議，核心部位掌握「強者恆強」，鎖定美股及亞股（台、日、韓）等具備AI供應鏈定價優勢與獲利動能的股票型或多重資產基金；衛星部位著重「防禦抗震、成長並進」，一方面卡位新加坡等成熟股市穩定組合，一方面布局越南等新興市場，掌握資金外溢與人口紅利。

至於投資組合中的避險部位，蘇皓毅建議納入黃金股票基金作為長線保護傘。同時投資人可以善用中租基金平台「靈活扣」的回檔紀律扣款機制，讓每一次回檔都成為累積部位的機會。