精測營收／受惠 AI 測試需求暢旺 9月6.52億元再次攻頂

中華精測（6510）3日公告9月營收6.52億元，月增2.1%、年增55.9%，創歷史新高；今年在AI需求暢旺加持下，累計前三季營收衝上49.02億元，年增35.8%，已超越2025年全年營收水準，業績表現亮眼。

精測今年第3季營收達19.05億元，較前一季成長16.2%，較去年同期成長53.4%。精測指出，公司9月單月與前三季累計營收同步創歷史新高，主要原因來自AI相關應用晶片測試介面需求持續放量，推升產能利用率維持高檔，營收成長則由單月出貨動能進一步累積為單季與年度累計的突破性成長。

據悉，精測9月營收主要受惠AI、高效能運算（HPC）與專用積體電路（AI ASIC）客戶訂單同步增長，成為推升整體營收成長的核心引擎。隨著AI晶片與資料中心基礎建設持續擴張，半導體產業正從單純的製程微縮，加速邁向以異質整合與先進封裝為核心的技術，進而推升測試介面的技術門檻與需求強度。

展望未來，精測先前已於國際半導體展期間與國際大廠進行深度技術交流，有效拓展合作機會，並帶動後續訂單與驗證案件，可望為第4季及2027年業務動能奠定基礎。

精測表示，隨著各大雲端服務業者（CSP）持續加碼建置AI資料中心，加上客戶新一代AI晶片陸續進入工程驗證階段，整體需求能見度保持正向，顯示AI相關成長動能並非短期效應，而是具備中長期成長動能的產業趨勢。

精測指出，因應客戶未來發展規劃，公司將持續擴充產能，在既有產線滿載運作下，同步展開廠房空間規劃與導入自動化設備，以縮短從設計、模擬、驗證到量產導入的周期、滿足客戶對交付時程的要求。