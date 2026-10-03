光寶砸88億 加碼高雄

因應營收成長，光寶科技（2301）昨（2）日公告，擬斥資88.5億元擴增高雄產能，將購置生產設備及施行廠房機電工程等。

因應客戶需求強勁，光寶日前再度上修全年資本支出由130億元至180億元。近年光寶持續擴大全球布局，加碼美國、台灣及越南等地產能，日前才宣布斥資9.19億美元（約新台幣300億元）在美國德州麥金尼市（McKinney）建立新生產據點，搶攻AI基礎設施及能源快速成長商機。

至於高雄二廠及越南廣寧廠均於近日完工，依據光寶估計，兩地明年產能將倍增，以生產高階電源、BBU為主。光寶預期，今年AI產品營收占比達三成。

光寶昨天同時代子公司Leotek Electronics U.S.A. Corporation公告取得AmpUp, Inc. 100%股權，光寶表示，此次併購案主要為強化電動車充電解決方案布局，發展能源管理軟體能力，推動軟硬體整合，此次交易將由Leotek透過反三角合併方式，由Leotek Charging合併AmpUp，並由AmpUp作為存續公司。

光寶表示，AmpUp主要提供電動車充電管理軟體服務，子公司Leotek主要業務為照明與交通基礎設施產品研發、製造及銷售。Leotek Charging為此合併案之特殊目的公司。光寶表示，交易完成後，將有助深化與AmpUp於能源管理軟硬體協作開發，擴大北美市占。