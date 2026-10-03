晶碩9月營收年跳升20%

晶碩（6491）營運續創高峰，昨（2）日公告9月營收7.51億元，年增20.64%，創單月歷史次高；第3季營收22.47億元，年增18.97%，改寫單季歷史新高，並連兩季刷新單季營收紀錄。前三季營收62.47億元，年增22.28%，亦創同期新高。晶碩並看好今年營收逐季成長，第4季單季營收有機會續創新高。

晶碩表示，今年營運成長主要受惠日本及歐洲市場需求持續增溫，加上矽水膠及高階光學產品出貨成長，推升整體營收規模；進入下半年後，因應雙11及第4季客戶需求提前備貨，也挹注第3季出貨動能。

從主要市場來看，日本仍是晶碩最大市場，矽水膠日拋、彩片，以及多焦、散光等高階光學產品需求成長，其中多焦彩片自第2季開始出貨，成為日本市場新的成長動能；歐洲則以矽水膠、散光及多功能產品需求較佳。

中國大陸市場方面，需求逐步回穩，晶碩除維持既有產品市場布局，也持續拓展高階特殊彩片；台灣市場則維持穩定成長。隨各區域需求回升，加上高階產品出貨增加，帶動晶碩營收逐月墊高。

產品組合方面，晶碩持續擴大矽水膠布局，今年矽水膠營收占比目標約10%，2027年進一步朝15%邁進。由於矽水膠及高階光學產品單價較高，隨營收占比提升，可望同步帶動產品平均售價及產品組合優化。

晶碩目前整體產能利用率已接近滿載，訂單需求也促使公司加快擴產腳步。現階段龜山、大溪及南通三地月產能合計約1.13億片，其中大溪廠將是近期擴產重點，月產能預計由目前1,500萬片，在今年底提升至2,000萬片；南通廠今年上半年完成新產能建置後，目前月產能約800萬片。

至於下一階段產能布局，晶碩將重心延伸至越南，新廠初期月產能規劃1,000萬片，目前仍在設備確效及產品取證階段，預計今年底完成相關作業，2027年下半年開始挹注營收。待大溪及越南新增產能開出後，在其他產能不變下，整體月產能將擴大至約1.28億片。