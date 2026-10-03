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博大9月營收月減3% 訂單看到明年

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

利基型電源廠博大（8109）昨（2）日公告9月營收2.2億元，月減3%，為歷史次高，年增40.6%。第3季營收6.59億元，季增19.6%，年增47%，連兩季改寫新猷。

博大今年7月營收首度突破2億元大關，連三個月維持高檔，累計今年前九月營收16.83億元，年增31.9%。受惠擴產效益顯現，加上醫療、交工鐵道及工業邊緣AI等三大成長動能點火，市場預期今年營收有望首度突破20億元大關，年增挑戰三成。

博大在去年已加碼15%產能，今年台灣、越南及無錫三座廠再新增30%產能，整體訂單能見度已看到明年第1季，今年來自醫療及交通鐵道訂單均有雙位數成長，鐵道應用今年營收占比將逾兩成，訂單能見度已看到明年，主要來自亞洲及歐洲等市場需求帶動。

營收 無錫 鐵道

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