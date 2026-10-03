其陽9月營收月增31% 友通月增4%

佳世達集團旗下工業電腦廠友通、網安廠其陽（3564）昨（2）日公布9月營收。其陽受惠新專案導入以及客戶需求增加，9月營收3.54億元，月增31.3%、年增54.2%，創歷史新高，單季、累計前三季業績亦同步登頂。

其陽第3季營收9.2億元，季增13.9%、年增59.4%，續創單季新高；累計今年前三季營收22.88億元，年增29.8%。

其陽母公司友通9月營收12.95億元，月增4.5%、年增34.3%；第3季營收38.19億元，季增3%、年增44.1%；累計前三季營收105.57億元，年增31.7%。

展望後市，友通持續加速Edge AI與系統類產品導入，提升高附加價值產品比重，並推動目前客戶需求與潛在商機落地轉化為出貨。